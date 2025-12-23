Vladař byl šest minut od první vychytané nuly v sezoně

Brankář Daniel Vladař dovedl v pondělním utkání NHL hokejisty Philadelphie 23 zákroky k vítězství nad Vancouverem 5:2. Připsal si třináctou výhru v sezoně.
Vladař dlouho držel naději na první čisté konto v ročníku. Připravil ho o něj až v 54. minutě Max Sasson, když vyšel úspěšně ze souboje jeden na jednoho a střelou mezi nohy snížil na 1:3.
Domácí Philadelphii poslal do vedení v 34. minutě Nikita Grebjonkin. Vítězství si pak hokejisté Flyers zajistili kanonádou v poslední dvacetiminutovce, kdy se radovali ze čtyř gólů.
Úspěšní v zakončení byli Carl Grundström, Christian Dvorak, Owen Tippett a do prázdné branky přesně mířící ruský mladík Matvej Mičkov. Sedmnáct sekund před koncem zmírnil porážku Canucks ještě Drew O'Connor.
Za kanadský celek nastoupili obránce Filip Hronek i útočník David Kämpf. Hronek strávil na ledě nejvíce času z týmu, přes 22 minut.
Na Vladaře vystřelil dvakrát, ve statistice plus/minus měl čtyři záporné body. Kämpf byl u jednoho obdrženého gólu.
Flyers bodovali v sedmi z posledních osmi zápasů a ve Východní konferenci jsou třetí. Stejný počet 43 bodů mají i Washington, Tampa Bay a Montreal. Canucks neuspěli po čtyřech výhrách.
NHL:
Tampa Bay - St. Louis 4:1, Philadelphia - Vancouver 5:2. Utkání Anaheim - Seattle a Los Angeles - Columbus se ještě hrají.
