Video: Karlín se proměnil v závodní trať. Formule 1 duněla po Rohanském nábřeží

Populární expilot formule 1 David Coulthard předvedl dnes v Praze na Rohanském nábřeží sílu i obratnost monopostu Red Bull.

Speciál s kódovým označením RB7, který v roce 2011 dovezl Sebastiana Vettela k druhému titulu mistra světa a týmu z britského Milton Keynes pomohl k druhému Poháru konstruktérů, v Karlíně duněl jako na závodním okruhu.

Britský jezdec na rovince Rohanského nábřeží ukázal rychlost monopostu. Pak diváky potěšil téměř nekonečným driftem, při němž se od pneumatik jen kouřilo.

Vítěz třinácti Grand Prix Coulthard nebyl v Praze poprvé.

"Českou metropoli jsem si oblíbil a rád se sem vracím. Mám tu spoustu přátel. Vlastně sem jezdím častěji než do rodného Skotska. Miluju Karlův most a obecně nádhernou architekturu. Proto jsem byl rád, že jsme mohli přivézt vůz formule 1 do srdce města. Věřím, že si to diváci užili na maximum stejně jako já," uvedla hlavní hvězda show Red Bullu.