Etická komise rezignovala. Hladík měl devastující vliv na fotbal, nechápe předseda

Členové Etické komise FAČR, orgánu, který se mimo jiné zabýval řešením kauzy kolem bývalého místopředsedy Romana Berbra, rezignovali. Důvodem mají být spory, které se objevily směrem k Odvolací komisi FAČR.

Příčinou neshod má být výklad disciplinárního řádu. Členové etické komise si stojí za tím, že na případy před 30. červnem 2022 je nutné aplikovat pravidla účinná od 1. července téhož roku, a to v souladu se zásadou nepravé retroaktivity.

Podle zástupců komise vedené Janem Eisenreichem tato právní neshoda vedla k tomu, že řada rozhodnutí etického orgánu byla zrušena a případy vráceny k novému projednání.

Etická komise proto požádala vedení svazu, aby nechalo zpracovat odborné právní stanovisko k posouzení této procesní otázky. Pod expertizou je podepsána Právnická fakulta v Olomouci, která údajně dala za pravdu etické komisi.

Poslední kapkou byla jedna z největších kauz match fixingu, tedy ovlivňování sportovních zápasů. V jejím rámci odvolací komise snížila trest Michalu Hladíkovi z třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí. Ten od prvoinstančního orgánu dostal patnáctiletý zákaz působení ve fotbale a pokutu milion korun za ovlivňování nebo pokus o ovlivňování zápasů. Odvolací komise mu trest snížila na čtyři roky a čtvrtmilionovou pokutu.

"Po rozhodnutí Odvolací komise, které padlo v jedné z největších kauz match-fixingu, jakou jsme za dobu svého působení řešili a kde byl bez nám sděleného odůvodnění trest snížen z 15 let na 4 roky, jsme dospěli k závěru, že přístupy v rozhodování Etické a Odvolací komise jsou natolik rozdílné, že je to nadále neudržitelné a neprospěšné pro Fotbalovou asociaci," uvedli členové etické komise v oficiálním komuniké.

"Já osobně jsem odstoupil hlavně kvůli zmíněnému match fixingu, kdy ve zmíněném případě došlo k zásadnímu snížení trestu. Přitom byl to člověk, který organizoval uplácení mladých hráčů a měl skutečně devastující vliv na fotbal. Takoví lidé nemají ve fotbale co dělat a ne, že se bude moci po dvou letech vrátit zpět na podmínku," řekl pro Aktuálně.cz předseda etické komise Jan Eisenreich.

Zároveň upozornil, že Česko je třetí nejhorší na světě v oblasti match fixingu. "Je to velké zklamání, s tímhle jsme do toho nešli. Fotbal měl šanci na nápravu a nemyslím si, že by se etická komise měla chovat jako trestní soud a postupovat striktně v intencích in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného). Pokud jsme přesvědčeni o tom, že někdo nemá dělat fotbal, tak bychom se měli starat o to, aby ho nedělal, než hledat různé procesní cesty a obezličky, aby ve fotbale zůstal," prohlásil Eisenreich.

Předmětem sporu jsou ovšem i další kauzy. Komise pod vedením Jana Malého nedávno revidovala rozhodnutí v případě kauz prominentních jmen: sportovnímu řediteli Slavie Jiřímu Bílkovi zrušila desetiměsíční trest za narušení regulérnosti třetí ligy v září 2019. Slavia nemusí platit pokutu čtvrt milionu korun.

Komise zrušila trest i bývalému hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi. Předseda klubu TJ Osvětimany původně dostal dvouletý zákaz činnosti a pokutu 50 000 korun za narušení regulérnosti první ligy.

Dukla Praha musí podle verdiktu Odvolací komise Fotbalové asociace ČR zaplatit pokutu 200 000 korun za pokus o ovlivnění dvou zápasů první ligy v roce 2018. Původně uložený trest byl dvojnásobný.

"Když nahlédnete do spisového materiálu, tak si myslím, že v řadě případů by tam minimálně nějaké morální potrestání být mělo," dodal Jan Eisenreich.

Ten setrvá ve funkci až do 31. ledna. Na lednovém jednání výkonného výboru navrhne nové složení komise, aby mohla fungovat do valné hromady FAČR, která se uskuteční 29. května v Praze.

"Výkonný výbor vzal rezignaci na vědomí, protože nic jiného s tím ani dělat nemůže. Další postup v souladu se stanovami by měl být takový, že předseda komise, který je jediný volený valnou hromadou, navrhne nové členy, které schvaluje výkonný výbor. S tím, že půjde na období čtyř pěti měsíců do řádné valné hromady, kde už podle nových stanov bude volena celá etická komise," řekl ČTK a Českému rozhlasu na setkání s novináři po jednání výkonného výboru místopředseda Jiří Šidliák.