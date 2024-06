"Najednou bylo všechno v pytli." Češky diskvalifikovali, spadl jim kolík

Českým štafetám se na mistrovství Evropy v Římě v rozbězích nedařilo. Čtvrtkaři skončili na šampionátu v Římě celkově třináctí. Ženy byly diskvalifikovány za chybu Barbory Veselé, které při druhé předávce upadl kolík. Sprinteři se v závodě na 4×100 metrů zařadili na 11. místo.

Česká běžkyně Tereza Petržilková při ME v Římě | Foto: Reuters

Ženy, které na šampionát jely s ambicí bojovat o olympiádu, se musely obejít bez nemocné Lady Vondrové i čtvrté ženy z individuálního závodu Lurdes Glorie Manuel, jež odpočívala po pondělním večerním finále.

Nastoupily v sestavě Marcela Pírková, Tereza Petržilková, Veselá a Barbora Malíková.

Petržilková vytáhla české kvarteto na čtvrtou pozici, jenže vzápětí debutantce v elitní štafetě Veselé bezprostředně po předávce spadl kolík na zem a bylo po nadějích.

"Nevím, jak se to stalo. Viděla jsem Terku, jak krásně předává na ideálním místě. Najednou byl kolík na zemi a všechno bylo v pytli," litovala Veselá.

Finišmanka Malíková už nemohla se situací nic udělat, Češky doběhly v první rozběhu osmé za 3:32,59.

"Určitě je to zklamání. Aspoň pro mě bylo tohle mistrovství Evropy souhrnem nešťastných náhod a nebylo to dobré," řekla Malíková, která byla na úvod ME i členkou šesté smíšené štafety.

Později rozhodčí české kvarteto diskvalifikovali. Čas 3:27,29 minuty potřebný k naději na kvalifikaci pro OH byl ale beztak daleko.

Čtvrtkařská štafeta mužů bez nemocného Matěje Krska a překážkáře Víta Müllera byla v improvizovaném složení Michal Desenský, Patrik Šorm, Adam Smolka, Philip Krenek v cíli prvního rozběhu osmá za 3:06,70.

Po diskvalifikaci Švýcarska se posunula na sedmou příčku. Překážkář Smolka i jednadvacetiletý Krenek měli ve štafetě premiéru.

Sprinterská štafeta nastoupila ve stejném složení jako na World Relays na Bahamách, kde se začátkem května bojovalo o olympiádu.

Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Ondřej Macík byli pátí ve druhém rozběhu, ale výkon 39,22 na postup nestačil. K tomu bylo potřeba běžet o dvanáct setin rychleji.

Uspěl naopak oštěpař Jakub Vadlejch, jenž hladce postoupil do finále. Stříbrný olympijský medailista hodil v kvalifikaci prvním pokusem 83,36 metru a překonal limit vypsaný na přímý postup. Ve středečním finále bude v Římě obhajovat stříbro z Mnichova.

Vadlejch je největší medailovou nadějí české výpravy na šampionátu. Do soutěže vstoupil jako poslední z českých atletů. V kvalifikaci se dlouho nezdržel. Hladce poslal oštěp za 82 metrů, což bylo pro postupovou jistotu potřeba.

"Je to samozřejmě ta nejlepší cesta, co se mohla stát. Na druhou stranu jsem byl na sebe docela naštvaný, protože ten hod nebyl tak dobrý. Ale když ukázali 83 metrů, tak jsem byl rád," řekl České televizi Vadlejch, jenž se celkově zařadil na čtvrté místo.

Kvalifikaci vyhrál výkonem 85,01 obhájce titulu Julian Weber, který ale kvalifikační limit překonal až třetím pokusem. Lídr letošních světových tabulek Max Dehning z Německa, který v únoru hodil 90,20, proklouzl do finále jako poslední dvanáctý výkonem 80,52.

V první kvalifikační skupině neuspěl Jaroslav Jílek, všechny tři jeho pokusy byly velmi krátké a přešlápnuté. Bez výkonu skončil ve druhé skupině i finalista ME 2022 Martin Konečný.