Vadlejch obhájil triumf v anketě Atlet roku, Špotáková se rozloučila jako závodnice

Oštěpař Jakub Vadlejch díky bronzu z mistrovství světa a stříbru z mistrovství Evropy dál kraluje českým atletům, zopakoval loňské vítězství v tradiční svazové anketě Atlet roku. Hned za ním díky bronzu na ME skončila devítinásobná česká atletická královna Barbora Špotáková, pro kterou to byl poslední galavečer v roli oceněné závodnice. Třetí skončil Tomáš Staněk.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch se jako jediný ze současných českých atletů pravidelně prosazuje na světové scéně. Letos měl životní sezonu. V jejím úvodu poprvé v kariéře překonal devadesátimetrovou hranici. Skončil třetí na MS v Eugene, kde byl jediným českým medailistou, a po úspěchu v Mnichově obsadil druhou příčku také ve finále Diamantové ligy v Curychu.

"Jsem hrozně rád, že jsem měl medaili na mistrovství světa i Evropy a ještě víc jsem rád, že jsem letos hodil devadesát metrů, protože to byl celoživotní sen. A to, že se to povedlo hned prvním závodem, byla sladká tečka už na začátek," řekl novinářům.

V hlasování atletických funkcionářů, trenérů a novinářů získal 1527 bodů a vyhrál o 226 bodů před světovou rekordmankou Špotákovou. Ta se postarala o největší atletický příběh sezony. Na ME posledním pokusem vybojovala další velkou medaili, a pak se rozhodla v 41 letech ukončit kariéru. Počtvrté za sebou je na třetím místě v anketě koulař Staněk, který po čtyřech halových cenných kovech získal první medaili pod širým nebem.

V nejlepší šestici byli celkem čtyři oštěpaři. Vedle Vadlejcha a Špotákové také čtvrtý Vítězslav Veselý, který tak zopakoval umístění z evropského šampionátu, a šestá Nikola Ogrodníková. Ta postoupila do finále obou letošních vrcholných akcí. Na mistrovství světa byla osmá, na evropském šampionátu skončila dvanáctá.

Mezi ně se na pátou příčku vklínila mílařka Kristiina Mäki, která se blýskla šestým místem na ME. Obě velká finále vynesla na sedmou příčku mužskou čtvrtkařskou štafetu, jejíž lídr Patrik Šorm jako jednotlivec díky pátému místu na HMS uzavírá elitní desítku. Před ním byl osmý dálkař Radek Juška a devátá chodkyně Eliška Martínková.

Vadlejchův kouč Jan Železný byl posedmé vyhlášen nejlepším trenérem roku. Ocenění pro objev roku si odnesla pátá vícebojařka HMS Dorota Skřivanová. Juniorem roku se stal dorostenecký mistr Evropy na 800 metrů Jakub Dudycha.

Anketa Atlet roku 2022:

1. Jakub Vadlejch 1527 bodů, 2. Barbora Špotáková (oba oštěp) 1301, 3. Tomáš Staněk (koule) 1231, 4. Vítězslav Veselý (oštěp) 970, 5. Kristiina Mäki (1500 m) 602, 6. Nikola Ogrodníková (oštěp) 597, 7. štafeta 4×400 m muži 471, 8. Radek Juška (dálka) 299, 9. Eliška Martínková (chůze) 242, 10. Patrik Šorm (400 m) 238. Další pořadí: 11. Dorota Skřivanová (víceboj) 222 b., 12. Jan Štefela (výška) 208, 13. Lada Vondrová (400 m) 143, 14. Nikoleta Jíchová (400 m př.) 92, 15. Nikol Tabačková (oštěp) 91, 16. Tereza Hrochová 89, 17. Moira Stewartová (obě maraton) 71, 18. Vít Hlaváč (chůze) 32, 19. štafeta juniorů na 4×400 m a Jiří Sýkora (víceboje) oba 10, 21. Vojtěch Cihlář (400 m př.) 9, 22. Matěj Krsek (400 m) 5, 23. Diana Mezuliáníková a Filip Sasínek (oba 1500 m) oba 3, 25. Jiří Horčička (ultramaraton) 2, 26. Marek Bárta (disk) a Katrin Brzyszkowská (koule) oba 1. Junior roku: Jakub Dudycha (800 m). Objev roku: Skřivanová. Trenér roku: Jan Železný (oštěp).