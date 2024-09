Roglič počtvrté ovládl Vueltu. Je za tím spousta obětí, prohlásil

Slovinský cyklista Primož Roglič vyhrál počtvrté v kariéře Vueltu a vyrovnal rekord Španěla Roberta Herase. V závěrečné časovce na 24,6 km v Madridu obsadil druhé místo a celkové hodnocení vyhrál o 2:36 minuty před Australanem Benem O'Connorem.

Mathias Vacek, jenž Vueltu zahájil druhým místem v úvodní časovce, uzavřel premiérový start na Grand Tour v jízdě proti chronometru šestým místem. V konečném pořadí skončil na 61. příčce. Druhý český debutant Pavel Bittner, jenž zářil ve sprintech a vybojoval i etapový vavřín, dnes obsadil 112. místo, celkově byl klasifikován na 115. pozici.

Roglič si triumfem spravil chuť po Tour de France, z níž musel po dvou pádech odstoupit. V závěru Vuelty se mu vyhnuly zdravotní problémy, které skolily řadu jeho stájových kolegů. "Je za tím spousta obětí, a ne jen z mé strany. Od mojí rodiny, všech kolem mě - všichni jsme tomu něco obětovali, žili pro to. Jsem šťastný, že jsem to dokázal, a oceňuji jejich podporu," řekl někdejší skokan na lyžích.

Závěrečnou 21. etapu v ulicích španělské metropole vyhrál Švýcar Stefan Küng, jenž se dočkal premiérového úspěchu na Grand Tour. Rogliče porazil o 31 sekund. Třetí skončil Ital Mattia Cattaneo.

"Je to úžasné, konečně. Čekal jsem a bojoval o to už hodně dlouho a dneska jsem už vážně chtěl vyhrát. Hodně to bolelo, ale myslím, že na konci takhle těžké Vuelty trpěli všichni. Je hezké vyhrát o víc než půl minuty, znamená to, že jste byl jasně nejlepší. Že to nebyla náhoda," řekl Küng.

Vacek po své jízdě na mezičasech figuroval na prvním místě, v závěru mu ale došly síly. Na první měřené metě se před něho dostali vedle suverénního Künga už jen Roglič s O'Connorem, na druhé uhájil třetí čas. Na posledních kilometrech ztratil a za Švýcarem nakonec zaostal o 52 sekund. Od stupňů vítězů ho dělilo deset sekund.

Vítěz olympijské časovky z Tokia 2021 Roglič dokázal udržet nasazené tempo až do cíle a po třech týdnech, během nichž cyklisté nastoupali takřka 60.000 výškových metrů, navázal na Herasův výkon. Španělský cyklista Vueltě dominoval v letech 2000 a 2003 až 2005.

O'Connor, jenž o průběžné vedení přišel až v páteční horské etapě, v závěru časovky ztrácel. Australan, jenž v červeném dresu strávil od 6. etapy 13 dní, nakonec v etapě obsadil 11. místo, druhou příčku v konečném hodnocení ale s přehledem uhájil. Třetí skončil domácí Enric Mas.

O'Connor přiznal, že na Vueltě překonal vlastní očekávání. "Čekal jsem, že budu dobrý, protože vím, že jsem. Ale ne, že budu druhý celkově," řekl Australan, jenž v závěru prvního týdne všechny zaskočil a únikem si vypracoval téměř pětiminutový náskok. "Někdy musíte věřit svému nitru a někdy být naopak chytřejší a tolik na něj nedat. Myslím, že na Grand Tour to je o výběru těch správných momentů, a to je přesně to, co si odtud odnesu," dodal.

Zelený dres pro vítěze bodovací soutěže uhájil Australan Kaden Groves, Vacek s Bittnerem se seřadili na páté a šesté příčce. Puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře patří Grovesovu krajanovi Jayi Vinemu. Bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce, v němž do čtvrté etapy jezdil Vacek, získal jeho stájový kolega z Lidl-Treku Dán Mattias Skjelmose.

Cyklistický závod Vuelta - 21. etapa (Madrid - Madrid, časovka 24,6 km):

1. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) 26:28, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -31, 3. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -42, 4. Baroncini (It./UAE Emirates) -43, 5. Schmid (Švýc./Jayco-AlUla) -46, 6. M. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -52, …112. Bittner (ČR/dsm-firmenich-PostNL) -3:52.

Konečné pořadí: 1. Roglič 81:49:18, 2. O'Connor (Austr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) -2:36, 3. Mas (Šp./Movistar) -3:13, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:02, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -5:49, 6. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -6:32, …61. M. Vacek -2:51:36, 115. Bittner -4:31:33.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 226 b., 2. Roglič 140, 3. Poole (Brit./dsm-firmenich-PostNL) 118, …5. M. Vacek 110, 6. Bittner 106.

Vrchařská soutěž (puntíkatý dres): 1. Vine (Austr./UAE Emirates) 78, 2. Soler (Šp./UAE Emirates) 76, 3. Castrillo (Šp./Kern Pharma) 43.

Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Skjelmose 81:55:07, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:16, 3. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -5:30, …15. M. Vacek -2:45:47, 39. Bittner -4:24:44.

Týmy: 1. UAE Emirates 245:12:58, 2. Red Bull-Bora hansgrohe -33:53, 3. Decathlon-AG2R-La Mondiale -1:23:09.