Útlum českých žen? Nosková je pořád mladá, škoda hladové Vondroušové, říkají expertky

Po druhém kole už v pavouku tenisového Australian Open nefiguruje jediná česká hráčka. Některé zbrzdila zranění, jiné absence aktuální formy nebo těžký los. Podle bývalých elitních tenistek Kristýny Plíškové nebo Kláry Koukalové jde ale jen o krátký výpadek českého ženského tenisu.

Po odhlášení Markéty Vondroušové startovalo v Melbourne pouze pět českých hráček, z toho čtyři padly hned po prvním zápase.

Jediná Karolína Muchová to dotáhla alespoň o kolo dále.

Nevídaný kolaps tenisové země, která v posledních letech dominovala ženskému tenisu a chrlila jeden velký talent za druhým.

Podle Kristýny Plíškové, která se momentálně stará o dvouletého syna Adama a kolotoč WTA sleduje jen v televizi nebo jako expertka CANAL+ Sport, to ale nic neznamená.

"Většina holek měla těžký los. Snad až na Sáru Bejlek, u které jsem čekala, že vyhraje, zvlášť když byla rozehraná z kvalifikace. V Paříži to klidně může být úplně jinak. Klidně tam můžeme mít tři hráčky v semifinále," řeklo Aktuálně.cz starší z dvojčat Plíškových.

Podobně to vidí i její kolegyně z CANAL+ Sport a rovněž bývalá tenistka Klára Koukalová.

"Mrzí mě hlavně Markéta Vondroušová, která v Adelaide hrála po tak dlouhé době skvělý tenis, výborně servírovala a bylo vidět, že má hlad po výhře. Že ji to strašně baví. Bohužel zápasová zátěž nejde natrénovat a ozvalo se levé stehno," prohlásila Koukalová.

Vondroušová se v Austrálii vracela na okruh po třetí operaci v kariéře, Barbora Krejčíková k protinožcům ze zdravotních důvodů ani neodcestovala a stejně tak druhá ze sester Plíškových Karolína.

"Jakmile se jednou dostanete do kolotoče zranění, tak na to podvědomě myslíte. Zvlášť když se vracíte třeba po půl roce jako Markéta. Snažíte se dělat věci jinak, ale už se to s vámi veze," vysvětlovala Kristýna Plíšková.

"Někde si nějaké to zranění i podvědomě přivoláte. Do něčeho na kurtu nejdete jako dřív, protože už nechcete to zranění opakovat, ale ozve se něco jiného," doplnila.

Sama si nemyslí, že by častější zranění českých hráček byla způsobená dramatickým vývojem světového tenisu.

"Samozřejmě se všechno posouvá dopředu, hraje se rychle, je to fyzicky náročnější a v ženském tenisu převládá síla a taková mužnost. Ať už je to Aryna Sabalenková, Coco Gauffová nebo Jelena Rybakinová, čiší z nich fyzická síla. Ale zranění občas sednou na každého," podotkla Plíšková.

Zastala se i dvou jediných nasazených českých hráček v pavouku. Karolíny Muchové a Lindy Noskové.

"Ósakaová je také černý kůň turnaje. Byla ve finále v Aucklandu, má formu, pro Mušku, která asi ještě není v té úplně top formě, to nebyla zrovna dobrá soupeřka na druhé kolo," posteskla si.

Nosková, která prohrála pro změnu s vítězkou podniku v Aucklandu Clarou Tausonovou, se zase nemůže chytit poté, co loni po US Open vynechala podzimní část sezony, aby si odpočinula.

Podle Plíškové ale udělala dobře a dvacetiletá tenistka by neměla ničeho litovat.

"Tak jí to bude trvat další měsíc, než se do toho dostane. Musí nabrat i takové zkušenosti. Možná nám přijde, že už je jí třeba pětadvacet, ale ono ne, je pořád mladá a některé situace, které na okruhu zažívá, jsou pro ni třeba podruhé v životě. A poprvé obhajuje takové množství bodů," hájila loňskou čtvrtfinalistku Australian Open.