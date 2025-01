V Paříži dráždila chováním, pak přišla bizarní nabídka. Firma chce prodávat její nohy

Udílet se ve sportu cena za bizarní příběh roku, určitě by Luana Alonsová patřila k adeptkám na její převzetí. Paraguayská plavkyně dráždila při olympiádě v Paříži chováním i oblečením, vzápětí ukončila kariéru a pak dostala bizarní nabídku: firma chce prodávat její nohy. Tedy jejich věrné kopie.

Asi žádná z účastnic letní olympiády neměla tak výrazný nepoměr mezi tím, jaké vyvolala v Paříži pozdvižení v porovnání se sportovním výsledkem.

Alonsová pod pěti kruhy nepostoupila v závodě na 100 metrů motýlek ani z rozplaveb, přesto její příběh obletěl svět.

Rozruch kolem do té doby prakticky neznámé řadové plavkyně vyvolala zpráva, že musela opustit olympijskou vesnici poté, co jí to nařídil olympijský výbor její země.

Dvacetiletou plavkyni tak měl potrestal za to, že poté, co skončily její závody v Paříži, vyrazila do Disneylandu a strávila noc ve městě, místo aby fandila svým kolegům.

Navíc dráždila i tím, že místo toho, aby nosila oblečení z olympijské kolekce, raději se ukazovala v odvážných outfitech,

"Její přítomnost vytváří nevhodnou atmosféru v týmu Paraguaye," uvedla v prohlášení šéfka paraguayského olympijského výboru Larissy Schaererové.

Alonsová vzápětí na Instagramu informovala, že končí se závodním plaváním. Nebyla to však prý reakce na vyjádření Paraguayského olympijského výboru.

"Lidi, to rozhodnutí jsem udělala už dávno," napsala účastnice her v Tokiu s tím, že se chtěla loučit právě na vrcholném podniku, a ohradila se proti četně uváděnými informacím, že ji funkcionáři z pařížské olympiády vyhodili.

"Chtěla jsem jen upřesnit, že mě nikdo odnikud nevyhodil ani nevyloučil, takže přestaňte, prosím, šířit nepravdivé informace," apelovala Alonsová na sociálních sítích.

"Nechci dělat žádná další prohlášení, ale ani nehodlám dopustit, aby mě zasahovaly lži," doplnila.

Pařížská "aféra" každopádně naboostovala její Instagram. Počet sledujících raketově narostl o více než 300 procent. Alonsová si promptně založila i účet na placené platformě OnlyFans, primárně zaměřené na lechtivý obsah, a ani tam si nemůže stěžovat na nezájem.

Její úspěch u fanoušků pak vyvolal i poněkud nečekanou odezvu. Společnost RealDoll, která se specializuje na sexuální pomůcky, jí zaslala dopis, v němž nabízí, že bude vyrábět a prodávat repliky jejích nohou.

"Jsme hrdí na to, že našim klientům nabízíme jedinečné, na míru vyrobené a jako živé výrobky, které jim pomáhají navázat s fanoušky vpravdě osobní vztah," stojí v dopise adresovaném bývalé plavkyni.

"Věříme, že s vaším rostoucím úspěchem se nám naskýtá vzrušující příležitost ke spolupráci," láká RealDoll influencerku.

"Rádi bychom vám poskytli možnost vytvarovat vaše nohy do realistického, vysoce kvalitního materiálu, který bychom pak dali k prodeji vašim fanouškům. Možná nemáte na krku olympijskou medaili, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že vaše nohy si zaslouží vlastní stupně vítězů," pokračuje dopis.

Podle médií by měla jedna noha stát 2000 dolarů (v přepočtu asi 48 tisíc korun), pár by pak přišel na 3500 tisíce dolarů (zhruba 85 tisíc korun). Alonsové by připadlo dvacet procent.

"Jsme si jistí, že tento jedinečný produkt by mohl přidat vzrušující rozměr vaší přítomnosti na OnlyFans a poskytnout nezapomenutelnou a poutavou nabídku pro vaše nejoddanější fanoušky. Představte si, že na vaší stránce OnlyFans najdete odkaz, kde si fanoušci mohou zakoupit kousek vás," vábí firma Alonsovou.

O tom, jak na nabídku zareagovala, dosud média neinformovala.