"Už nebudu slalomářem na plný úvazek." Hradilek ukončil závodní kariéru

Stříbrný olympijský medailista ve vodním slalomu z Londýna 2012 Vavřinec Hradilek ukončil profesionální kariéru. Sedmatřicetiletý kajakář se tak rozhodl po víkendových nominačních závodech ve Veltrusech, kde přišel o šanci dostat se pro letošek do reprezentace a necítil se dobře i kvůli tomu, že měl problémy s levou rukou. Oznámil to dnes novinářům.

O víkendu ještě absolvuje druhý nominační víkend v Troji.

"Je to konec působení v roli profesionálního sportovce. Můj vztah k vodě je tak intenzivní, ať už je to sjíždění řek nebo komunita lidí, takže určitě nekončím s pádlováním a nepřestanu chodit do loděnice v Troji. Už nebudu slalomářem na plný úvazek," řekl kajakář, který má vedle olympijského stříbra také dva tituly mistra světa. V Praze 2013 ho získal v klasickém vodním slalomu, v roce 2017 v kayakcrossu.

V reprezentaci byl Hradilek poprvé v roce 2007. Vedle OH v Londýně závodil pod pěti kruhy ještě v Pekingu 2008. Na vrcholné akci reprezentoval naposledy v olympijském roce 2021, kdy skončil na ME čtvrtý na kajaku i v kaykacrossu.

