"Už nebudu slalomářem na plný úvazek." Hradilek ukončil závodní kariéru

Stříbrný olympijský medailista ve vodním slalomu z Londýna 2012 Vavřinec Hradilek ukončil profesionální kariéru. Sedmatřicetiletý kajakář se tak rozhodl po víkendových nominačních závodech ve Veltrusech, kde přišel o šanci dostat se pro letošek do reprezentace a necítil se dobře i kvůli tomu, že měl problémy s levou rukou. Oznámil to dnes novinářům.

O víkendu ještě absolvuje druhý nominační víkend v Troji.

"Je to konec působení v roli profesionálního sportovce. Můj vztah k vodě je tak intenzivní, ať už je to sjíždění řek nebo komunita lidí, takže určitě nekončím s pádlováním a nepřestanu chodit do loděnice v Troji. Už nebudu slalomářem na plný úvazek," řekl kajakář, který má vedle olympijského stříbra také dva tituly mistra světa. V Praze 2013 ho získal v klasickém vodním slalomu, v roce 2017 v kayakcrossu.

Hradilek se připravoval na aktuální sezonu naplno a ideálně se chtěl rozloučit na červnovém Světovém poháru v Praze. Před dvěma týdny ale začal cítit slabost v levé ruce.

"Začalo se to zhoršovat, ta ruka nefungovala dobře. Potvrdila se souvislost s krční páteří, která byla mým slabým článkem už od roku 2010," přiblížil.

Podepsalo se to na jeho výkonech ve Veltrusech, kde do nominace získal jen jeden bod za sobotní desáté místo. V neděli byl třináctý.

"Hlavně ten pocit z ježdění mě přesvědčil o tom, že jsem se teď v průběhu týdne mezi nominacemi rozhodl skončit," řekl.

O víkendu v Troji by chtěl závodit ještě naplno. Rád by se rozloučil exhibičním závodem o víkendu 8. a 9. června, kdy bude v Praze vrcholit Světový pohár. "Konkrétní obrysy zatím nemám. Teď bude čas to zorganizovat," poznamenal.

V reprezentaci byl Hradilek poprvé v roce 2007. Vedle OH v Londýně závodil pod pěti kruhy ještě v Pekingu 2008. Na vrcholné akci reprezentoval naposledy v olympijském roce 2021, kdy skončil na ME čtvrtý na kajaku i v kaykacrossu.