Nechutné, šílené. Fanoušci Slavie vtrhli na trávník, napadli sparťany a zadupali svůj klub

Tři minuty od mistrovských oslav byli fotbalisté Slavie. V osmé minutě nastaveného času derby se Spartou však za stavu 3:2 vtrhli na hřiště stovky domácích fanoušků, kteří na hrací ploše zapálili světlice a podle prvních zpráv napadli členy hostujícího mužstva - brankáře Jakuba Surovčíka, útočníka Matyáše Vojtu a jednoho ze zdravotnického týmu.
Největší ostuda, omlouval se zlomený Tvrdík. Místo titulu hrozí Slavii kontumace
Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty bylo v sedmé minutě nastavení přerušeno poté, co domácí fanoušci vběhli na hrací plochu a napadli brankáře letenského celku Jakuba Surovčíka i další hráče a členy realizačního týmu hostů. Ti odmítli pokračovat v duelu a zápas se nedohraje.
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
Přenos skončil Slavia - Sparta 3:2. Místo mistrovských oslav nechutný exces, zápas se nedohrál
Sledovali jsme online utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Slavií Praha a Spartou Praha.
Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.
Izraelská armáda dnes vyzvala k okamžité evakuaci devíti vesnic v jižním Libanonu a nakonec na oblast zaútočila. Zároveň v této souvislosti obvinila militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří. Naproti tomu bahrajnské úřady dnes oznámil zatčení 41 lidí podezřelých z napojení na íránské revoluční gardy. Vyšetřování se týká případů souvisejících s podporou íránských útoků na Bahrajn.