Trpišovského inspiruje slavný postup přes Ajax, Vlček mu ho stále připomíná

Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského před čtvrtečním zápasem proti Ajaxu v Evropské lize inspiruje klubová historie. Červenobílí přes soupeře z Amsterodamu před sedmnácti lety prošli do Ligy mistrů a současný tým by na úspěch z roku 2007 rád navázal. Kouč Pražanů na tiskové konferenci uvedl, že očekává duel dvou odlišných stylů.

Když mužstvo vedené koučem Karlem Jarolímem poprvé dovedlo Slavii do Ligy mistrů, seděl tehdy Trpišovský u televize a sledoval, jak současný vedoucí týmu Stanislav Vlček dal v odvetě při vítězství 2:1 nad Ajaxem obě branky.

"Vzpomínku mám vedle v kanceláři. Standovi to vždycky všichni připomínají. Bylo to úžasné. Nejvíc si vzpomenu na fantastické výkony Martina Vaniaka v brance a právě na Standu, jak odstavil od míče Stama v rozhodujícím souboji," řekl Trpišovský.

Historický postup ho před dalším vzájemným utkáním inspiruje. "Vzpomínám na to hodně. Ajax je pro mě fenomén světového fotbalu. Samozřejmě měl nějaké vlny, klub je nějak postavený, hráči odcházejí do lepších soutěží, ale koukal jsem na spoustu jejich zápasů. Byli tam skvělí hráči, které jsem měl rád, jako Jari Litmanen. Na tehdejší zápas Slavie s Ajaxem koukala celá republika a postup jsem vnímal jako neuvěřitelný úspěch, kdy český tým vyřadil evropského giganta," vybavil si osmačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Tentokrát se jedná o reformovanou ligovou fázi Evropské ligy. Slavia minulý týden na úvod vyhrála 2:0 v Razgradu a Ajax porazil Besiktas 4:0, neprohrál šest zápasů v řadě.

"Očekávám evropský zápas. Moc se těším na zajímavé setkání dvou stylů, rozličných struktur. Narazí na sebe dva týmy s odlišnou typologií. Ajax má skvělá křídla, útočníka, obě osmičky, které hrají hodně náběhově. Na druhou stranu se jim otevírají okénka dozadu," předeslal kouč.

Ajax je podle něj jiný než v minulé sezoně. "Změnili postavení v základní rozehrávce, jdou na velké riziko, stoper Šutalo chytil skvělou formu. Alfou a omegou utkání bude dostat je pod tlak. Bude to stát hodně sil a chytrosti. Když nebudou na balonu, bude to dobrá strategie do zápasu. Bude však těžké ji uplatnit," naznačil Trpišovský plány.

V neděli čeká jeho svěřence ligové derby se Spartou. K určité úpravě sestavy dojde.

"Některé změny budou. Tím, že hrajeme čtvrtek - neděle, k rotaci dojde. Pro některé hráče je program náročný. Třeba u Zafeirise jsme zvažovali základ už na Bohemians. Byl lehce nemocný, nakonec nastoupil. Nejde jen o program, chceme mít v zátěži i další kluky. Někteří vypadají dobře na tréninku, chceme jim dát šanci. Prostě půjde o souběh více věcí. Ale nečekejte nic zběsilého," poukázal Trpišovský.