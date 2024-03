Ať se republika třese dál, řekl Mazanec. Šňůra Třince nekončí, byť se střílel do nohy

Vítězná šňůra Třince v play off hokejové extraligy, která začala před pěti lety, se táhne dál. Oceláři vyhráli 14. sérii za sebou, nepřišly si na ně ani České Budějovice, ačkoliv ze stavu 0:3 vyrovnaly a vynutily si rozhodující sedmý zápas. V něm ale nenašly recept na brankáře Marka Mazance.

Motor v Třinci prohrál 0:2, a tak se ani on nestal prvním mužstvem v historii extraligy, které otočí sérii ze stavu 0:3 na 4:3.

"Vzpomněl jsem si na to, někdo mi říkal, že bychom dokázali nemožné. Že bychom se zapsali do historie. Je to za námi, buďme rádi," oddechl si Mazanec, že jeho tým unikátní otočku nedopustil.

To budějovický kapitán Milan Gulaš líčil: "Jsou to zápasy, na které do konce života nezapomenete. Jsme smutní, ale hned jsem klukům říkal, aby smutní nebyli. I negativní zkušenost je posune. Tohle je porážka se vztyčenou hlavou."

Přestože Motor vyslal v sedmém utkání na bránu jen deset střel, po dvou třetinách držel nadějné bezbrankové skóre. Až v 50. minutě rozhodla střela, která se odrazila k Miloši Romanovi, jemuž stačilo trefit prázdnou branku.

Pečeť přidali Oceláři po faulu Dominika Simona vysokou holí. Jihočeši kvůli němu hráli bez brankáře v situaci pět na pět a inkasovali ještě z hole Viliama Čacha.

Třinec tak i po nečekaných problémech může vyhlížet semifinálový střet se Spartou, kterou před dvěma lety porazil ve finále a vloni ve čtvrtfinále.

Že se na tým, který v play off naposled zastavila Kometa ve finále 2018 a který zůstal ve hře o pátý titul v řadě, třese celá republika? "Ať se třesou dál, doufám, že je přesvědčíme o opaku, pousmál se Mazanec.

"Každý je porazitelný a my jsme to Třinci nedali zadarmo. Sparta je těžký soupeř a je rozdíl hrát čtvrtfinále na čtyři nebo sedm zápasů. Třinec to bude mít v nohách, na druhou stranu je to zkušený mančaft a dokáže důležité momenty strhnout na svou stranu," podotkl Gulaš.

Vůbec poprvé v rámci aktuální třinecké nadvlády v play off se stalo, že by Oceláři hráli na sedm zápasů už ve čtvrtfinále. Že by v sérii hned zkraje vyřazovacích bojů nechali tolik fyzických i psychických sil.

"To, že jsme ze sebe vytřískali tolik emocí, nás stálo rychlejší postup. Kolikrát jsme emoce neudrželi. Musí hrát na naší straně, jinak se střílíme do vlastní nohy," hodnotil Mazanec.

"Od stavu 3:0 jsme to chtěli co nejrychleji ukončit a trochu jsme polevili v trpělivosti a houževnatosti, kterou obvykle máme. Budějovice nás od té doby trochu přečetly a z čeho ujely, to jim tam spadlo," dodal.

V sérii nakonec vychytal tři čistá konta a v sedmém duelu věřil, že Třinec může vyhrát klidně znovu na jedinou vstřelenou branku.

"Říkal jsem si hlavně neudělat chybu. Nechtěl jsem být ten, kdo to pokazí. Říkal jsem si, že nějaký gól ufackujeme, a snažil jsem se nic nepustit," popisoval dvaatřicetiletý majitel tří extraligových titulů.

V polovině zápasu ho za stavu 0:0 zachránilo břevno, které nastřelil Adam Kubík. "Vedli bychom 1:0, třeba by to dopadlo jinak," prohodil další útočník Motoru Lukáš Pech.

"Je to velká škoda. Chyběla jen třešnička, jen málo k tomu, abychom dokázali tu fantazii z hlediska obratu z 0:3. Ale jsem na tým hrdý. Postavili jsme ho v sezoně více na mladých hráčích a progres byl opravdu stoupající," chválil Gulaš.

Třinec rozehraje sérii se Spartou v úterý v Praze. Střetne se s týmem, který v základní části ziskem 111 bodů překonal klubový rekord.

"V play off už je ale jedno, co mají za hráče nebo kolik do toho nasypali. Rozhoduje hlava a srdce. Kdo udrží emoce, kdo do toho dá větší srdce a bojovnost, ten uspěje," uzavřel Mazanec.