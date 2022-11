Třetí ročník cyklistického závodu L’Etape nabídne tři trasy, pojede i hvězdný Wiggins

Na předchozí dvě úspěšné akce naváže v červnu příštího roku 3. ročník projektu L’Etape Czech Republic by Tour de France. Účastníkům nabídne nově tři trasy namísto dosavadních dvou. Exkluzivním ambasadorem bude po letošní účasti Andyho Schlecka další vítěz "Staré dámy" Brit Bradley Wiggins, jenž dokázal zvítězit v roce 2012.

Na rozdíl od předchozích dvou let se organizátoři rozhodli při třetím ročníku projektu na území České republiky zařadit třetí trasu, zatímco v minulosti se bojovalo pouze na dvou. Cyklisté tak budou mít šanci poměřit síly na dlouhé trase - 142 kilometrů s převýšením 1900 metrů, střední trase - 102 kilometrů s převýšením 1300 metrů a nově též krátké trase - 65 kilometrů s převýšením 700 metrů.

"Přidali jsme krátkou trasu, abychom přivedli k závodu začátečníky a také ženy. Byla spousta cyklistů, kteří se ostýchali přihlásit se premiérově do závodu měřícího přes devadesát kilometrů, což byla porce loňské krátké trasy. Chceme všem nováčkům dopřát příležitost zažít jedinečnou atmosféru podniku spojeného s Tour de France a upevnit jejich vztah k tak krásnému sportu, jakým cyklistika je," vysvětluje Přemysl Novák, šéf projektu L’Etape Czech Republic by Tour de France 2023.

Všechny tři trasy bude 10. června 2023 hostit hlavní město Praha společně se Středočeským krajem. Start proběhne na Strahově a cyklisté pojedou na západ od Prahy. Ve srovnání s předešlým ročníkem dlouhá trasa ´nabobtnala´ a má o šest kilometrů více.

Cyklisté se nově zanoří hluboko do kraje Oty Pavla s výhledem na Týřovické skály či průjezdem kolem legendární hospody U Rozvědčíka. "Nové trasy jsme nehledali jen klikáním do mapy. Všechny úseky jsme projeli na kole, abychom se přesvědčili, že cyklistům dopřejeme skutečně výjimečný zážitek. Na většině silnic je navíc nový nebo zánovní povrch, takže se účastníci mají na co těšit," ujišťuje Přemysl Novák.

"Úpravou tras navíc téměř jistě dojde k vyšší průměrné rychlosti, přestože náročnost zůstala zachována," předvídá šéf projektu za pořádající agenturu Petr Čech Sport.

Chybět nebude ani bitva o zelený trikot nejlepšího sprintera a nejlepšího vrchaře. Sprinterský segment zahrnuje střední a dlouhá trasa při průjezdu obcí Žilina, o puntíkatý dres pro "krále vrchařů" se bude bojovat při průjezdu obcí Sýkořice a na Podkozí směrem ke Svárovu, tudíž ve hře budou závodníci na všech trasách.

"Ohlas předešlých dvou ročníků byl obrovský. Chceme vše posunout ještě dál. Nejde přeci jen o samotné cyklisty. Naším záměrem je vytvořit z L’Etape Czech Republic by Tour de France zážitek a společenskou událost. Na jedné straně otevřít závod pro mladší cyklisty a cyklistky v podobě krátké trasy, na straně druhé pak podpořit komunitní život v obcích. I proto se budeme snažit maximálně vtáhnout do děje obyvatele obcí po celé trase," říká Přemysl Novák.

Zážitek všech zúčastněných pak umocní nová hvězda v pelotonu, kterou v ročníku 2022 představoval Andy Schleck. Lucemburského vítěze Tour de France z roku 2010 nahradí na startu L’Etape Czech Republic by Tour de France 2023 Bradley Wiggins, vítěz Tour de France z roku 2012 a ambasador projektu We love cycling. Do Česka přiveze britského cyklistu generální partner projektu, automobilka Škoda.

"Stejně jako se snažíme posunout kvalitu a úroveň závodu, hledali jsme způsob, jak se posunout i v otázce ambasadora. Andy Schleck byl naprosto super a byli jsme nadšení z jeho přístupu, ale chtěli jsme přivézt českým fanouškům zase novou tvář," vysvětluje Přemysl Novák spojení s legendárním borcem, jehož v prosinci 2013 královna Alžběta II. pasovala na rytíře.

Bradley Wiggins je bývalý britský cyklista, který v roce 2012 vyhrál Tour de France. Na kontě má pět zlatých olympijských medailí, k tomu v bitvách pod pěti kruhy získal ještě jedno stříbro a dvakrát bronz. Osmkrát slavil zisk duhového trikotu mistra světa. Dvaačtyřicetiletý rodák z belgického Gentu úspěšně kombinoval silniční a dráhovou cyklistiku. Vyhrál etapy na Tour de France či Giro di Italia, v roce 2015 vytvořil světový rekord v hodinovce. Během kariéry absolvoval třináct Grand Tour a 22 cyklistických Monumentů.

"Po dvou úspěšně zorganizovaných ročnících L’Etape na českém území je naším cílem nabídnout zážitek spojený se značkou Tour de France širšímu spektru sportovních fanoušků a zároveň zachovat vysokou sportovní úroveň, kterou jsme v minulých letech nastavili. Brand Tour de France je ohromnou motivací a současně závazkem, jež se snažíme naplnit. Fakt, že ve startovním poli bude Bradley Wiggins, je toho důkazem," uzavírá základní informace David Trávníček, šéf pořádající agenturya zároveň předseda představenstva agentury Sport Invest Marketing.

L’Etape by Tour de France je seriál závodů pro hobby cyklisty, při němž účastníci zažijí jedinečnou atmosféru Tour de France. Akce je organizována jen ve vybraných zemích napříč kontinenty a účastní se jí desetitisíce cyklistů všech výkonnostních kategorií. Prestižní akce pod hlavičkou jednoho z nejslavnějších sportovních eventů historie umožní nadšeným sportovcům osahat si svět profesionální cyklistiky a dopřát si exkluzivní víkend pro sebe i své nejbližší.