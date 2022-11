"Jsme Halland, ne Haaland." Švédský region kuriózně doplácí na věhlas norské hvězdy

Šéf turistického ruchu švédské provincie Halland apeloval na fanoušky norského fotbalisty Erlinga Haalanda, aby se naučili správně psát jeho jméno.

Kvůli množství příspěvků se špatně napsaným jménem jsou totiž uživatelé sociálních sítí hledající informace o krásách švédské pobřežní oblasti často přesměrováváni na zprávy o hvězdném útočníkovi Manchesteru City.

Ve Švédsku už začali problém vnímat jako tak vážný, že ředitel organizace Visit Halland Jimmy Sandberg napsal otevřený dopis fanouškům a novinářům.

"My jsme Halland. On je Haaland. Popularita tohoto fotbalového fenoménu naprosto zadusila naši přítomnost v on-line prostoru," stěžuje si.

"Ke svému zoufalství sledujeme, jak všechny naše snahy propagovat Halland přicházejí vniveč," lamentuje Sandberg.

Podle webu organizace pro cestovní ruch je oblast "idylickou pobřežní provincií s bohatou gastronomickou kulturou a možností spousty outdoorových aktivit včetně cyklistiky a surfování".

Místo fotografií přírodních krás Hallandu ale na on-line hledající vyskakuje záplava fotografií Haalanda, jenž v prvních jedenácti zápasech Premier League dal 17 gólů.

"Od té doby, co přestoupil do Manchesteru City a nastřílel všechny ty góly, jsme úplně převálcováni jeho přítomností v našich hashtazích a webových vyhledávačích," cituje BBC Sandberga, podle něhož by nebylo od věci, kdyby norský útočník region navštívil.

"Rádi bychom ho tu přivítali, jezdí sem hodně Norů, takže by se tu cítil jako doma. Uvidíme se v létě v Hallandu, Haalande?" vyzývá s nadsázkou norského kanonýra.