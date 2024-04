Souboj českých trenérů vyhrál Stavjaňa. S Nitrou znovu získal slovenský titul

Trenér Antonín Stavjaňa slaví s hokejisty Nitry včetně brankáře Libora Kašíka a útočníka Filipa Bajtka titul ve slovenské extralize.

Ke zlatu se tým probojoval až z osmého místa po základní části. V play off byl dominantní a finálovou sérii se Spišskou Novou Vsí zakončil už po čtvrtém zápase domácí výhrou 2:1 v prodloužení.

"Byla to zvláštní sezona. Podceňovali nás právem," řekl Stavjaňa. "Základní část byla rozkolísaná, ale potom jsme se naučili hrát play off. Semkli jsme se a to rozhodlo," dodal bývalý vynikající obránce a dvojnásobný mistr světa, který vyhrál s Nitrou slovenskou extraligu už v roce 2016.

Kašík dnes z 23 střel inkasoval jednou před koncem třetí třetiny. Prodloužení rozhodl Miloš Bubela. Kouč Spišské Nové Vsi Vlastimil Wojnar od nové sezony bude působit ve Vítkovicích jako asistent.