Trenér Rada o své aféře: Nemyslel jsem to rasisticky, čekal bych trochu respektu

Trenér Petr Rada, který dovedl fotbalisty pražské Dukly po pěti letech zpátky do první ligy, zatím neví, jestli bude u týmu pokračovat. Uvedl to po rozhodujícím utkání s Prostějovem (3:2), v němž si lídr tabulky vítězstvím zajistil již dvě kola před koncem druhé nejvyšší soutěže postup.

Jako důvod váhání pětašedesátiletý kouč uvedl, že se doteď nesmířil s děním kolem své osoby. Rada si odpykává tříměsíční disciplinární trest za rasistickou urážku, původně dostal zákaz činnosti na osm měsíců.

Všude kolem něj panovala postupová euforie. Hráči ho v kabině promáčeli šampaňským, před setkáním s novináři se musel převléct do tepláků. Rada však zůstal nečekaně vážný.

"Neumím říct, jaká bude moje budoucnost. Musím si sednout s majitelem (Petrem Pauknerem). Převládá u mě trochu zklamání z toho, co se kolem mě poslední dobou děje. Hodně mě to trefilo a poznamenalo. A to jsem přitom člověk, který toho dost vydrží," uvedl Rada.

Aféru rozpoutal jeho výrok "zoufalče cikánskej" na adresu dnes už bývalého kouče brněnské Zbrojovky Tomáše Polácha. Někdejší trenér české reprezentace i s odstupem času tvrdí, že nešlo o rasistický výrok.

"Čekal bych trochu respektu s ohledem na můj věk i na to, co jsem pro fotbal udělal. Jak mě pak vykreslili a co ze mě udělali, nemůžu dodneška skousnout. Myslím, že tohle je špatně. S Poláchem jsme si všechno vyříkali a mezi sebou uzavřeli. Kdo mě zná, ví, že nic nebylo myšleno rasisticky. Můžu to odpřisáhnout, vylítlo to ze mě," uvedl.

Rada teď nesmí na lavičku, během zápasu ani nemůže na hřiště udílet taktické pokyny. Postupový duel s Prostějovem prožil u stožáru v rohu hlavní tribuny. Měl tak alespoň z první ruky, když fanoušci v 90. minutě začali skandovat jeho jméno.

"Povedlo se, jsem rád. Myslím, že v první řadě musíme všichni poděkovat majiteli, který nám vyšel ve všem vstříc, i v posilách, které přišly. Co řekl, splnil. Postup patří hlavně jemu. Pokud by tady nebyl, Dukla by měla problémy. Můžu před ním jenom smeknout."

Na Julisku se vrátil jako trenér před dvěma lety a v polovině první sezony dostal nabídku z prvoligového Zlína.

"Byli jsme tehdy po podzimu tři body od sestupu. Majitel však řekl v žádném případě, že naši spolupráci dokončíme. Druhou ligu jsem po pravdě neznal, nedovedl jsem se v ní orientovat. Jaro už nám vyšlo, ale baráž nám unikla, takže sezona k ničemu. Řekli jsme si, že to zkusíme druhý rok. Po podzimu jsme ztráceli na Vyškov čtyři body, teď na něj máme deset bodů náskok. Klíčové bylo, že jsme všichni v postup věřili."

Trenér měl velkou podporu také od bývalých hráčů klubu, kteří se při každém domácím zápase scházejí na místě k stání pod klubovnou.

"V Dukle jsem vyrostl, jako hráč jsem tu odvedl poctivých deset let a dostal se ven. Jsem rád, že teď jsem jí spolu s realizačním týmem mohl aspoň jedním procentem vrátit, co mi dala. Podle mě patří svou slávou a tradicí do top trojky českého fotbalu se Spartou a Slavií. Ve druhé lize proti ní každý hraje možná na 150 procent. Dostat se zpátky bylo strašně těžké," poukázal Rada.

Přesto neví, zda bude pokračovat. "Aféra se dotkla i mojí rodiny. Láme se ve mně, jestli má cenu nastavovat dál krk. Opakuji, nejsem rasista. Jsem rád, že mi spousta lidí napsala hezké zprávy. Například trenér Ladislav Škorpil. Moc mi tím pomohli," řekl.