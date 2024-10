Trenér českých házenkářů se zapletl do skandálního závěru polského šlágru

Skandální dohru měl šlágr polské házenkářské ligy mezi velkými rivaly Wislou Plock a Kielce, který vyhrál domácí tým 29:25. Po zápase se do sebe pustili španělští trenéři obou týmů, kouč české reprezentace Xavier Sabaté a hostující Talant Dujshebaev, a padla i obvinění z rasismu.

V nedělním duelu mezi polskými velkokluby byl například Jorge Maqueda z týmu Kielce vyloučen ze zápasu za to, že třikrát kousl soupeře.

Vyhecovaná atmosféra vyvrcholila po závěrečném hvizdu, kdy se dostali do sporu oba trenéři, přičemž záběry z jejich hádky se virálně rozšířily na sociálních sítích.

Vypjaté momenty zápasu:

Panie Tałancie dlaczego Pan tak się denerwuje zawsze jak przegrywacie mecz? Sędziowie źle gwizdali? o co chodzi?? pic.twitter.com/lwyVMP7FaC — Hubert (@hubertklimektt) October 13, 2024

Trenér Plocku Sabaté na následné tiskové konferenci obvinil Dujshebaeva, že na něj plivl.

"Stalo se to před delegátem zápasu. To je nepřijatelné. Nebylo to poprvé a nemůžu to akceptovat," uvedl trenér české mužské reprezentace.

"Superliga před tím zavírá oči a to je špatně. Tohle musí skončit. Jednoho dne se něco stane a bude z toho velký problém," avizoval.

Zástupci klubu Kielce si zase v tiskovém prohlášení stěžovali na chování Sabatého. "Talant Dujshebaev nám řekl, že Sabaté směrem k němu použil rasistický výraz 'zas…ej Číňane'," uvedl klub, jehož trenér je kyrgyzského původu.

"Fanoušci Plocku opakovaně napadali hráče Kielců. I rasisticky, na což si stěžoval Dylan Nahi. Jako klub chceme prohlásit, že takové rasistické a etnické chování a ataky jsou nepřijatelné. Sport má spojovat, ne zvětšovat rozdíly," dodali vítězové Ligy mistrů z roku 2016.

Oba kluby také vyzvaly ligové orgány, aby události vyšetřily. Kielce vedou tabulku před Plockem o tři body, Wisla má ale dva zápasy k dobru.