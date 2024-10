Macháč otočil zápas s favorizovaným Američanem, trápení Krejčíkové pokračuje

Tenista Tomáš Macháč porazil podruhé během deseti dnů Američana Tommyho Paula a po výhře 3:6, 6:4, 6:3 na turnaji v Šanghaji postoupil do čtvrtfinále. Jeho příštím soupeřem bude světová dvojka Carlos Alcaraz ze Španělska. O čtvrtfinále nyní na turnaji Masters v nejlidnatějším čínském městě hraje Jakub Menšík s Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Barbora Krejčíková podlehla ve svém prvním utkání na turnaji ve Wu-chanu 3:6, 5:7 Američance Hailey Baptisteové a prohrála na WTA Tour třetí zápas za sebou. Neuspěla ani Kateřina Siniaková, jež nestačila na Arynu Sabalenkovou z Běloruska po setech 4:6, 4:6.

Třiatřicátý hráč světa Macháč zdolal o dvacet míst lépe postaveného Paula stejně jako koncem září v Tokiu po obratu ve třech setech. Do čtvrtfinále turnaje Masters prošel olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře podruhé v kariéře po letošním Miami Open a ve světovém žebříčku by se měl poprvé posunout do první třicítky.

Macháč zvládl utkání 4. kola i díky zlepšujícímu se podání. Zatímco v prvním setu čelil osmi brejkbolům a jeden neodvrácený ho stál sadu, v druhém dějství dal Paulovi šanci jen dvakrát a ve třetím ani jednou.

K prvnímu mečbolu se berounský rodák dostal už při servisu soupeře za stavu 5:2, druhý získal v dalším gamu bodem z podání a proměnil ho smečí.

Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem a vítězem předchozího turnaje v Pekingu Alcarazem se Macháč utkal před měsícem v Davis Cupu, kdy zápas za stavu 1:1 na sety kvůli křečím v noze vzdal.

Wimbledonské šampionce se nedaří



Sedmá nasazená Krejčíková nenaplnila proti až 102. hráčce světa Baptisteové, jež prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, roli jasné žebříčkové favoritky.

Stejně jako na předchozím velkém turnaji v Pekingu tak letošní wimbledonská šampionka prohrála po volném prvním kole hned svůj zahajovací zápas a od vyřazení ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Paříži má na kontě pouze jednu výhru z US Open.

Světová desítka Krejčíková přitom měla oba sety nadějně rozehrané. V úvodní sadě vedla osmadvacetiletá Češka 3:1, pak ale ztratila pět gamů za sebou.

Ještě blíž byla Krejčíková zisku druhého setu, v jehož závěru vedla při vlastním podání 5:3 a 40:0.

Dvojnásobná grandslamová šampionka měla celkem čtyři setboly, žádný však nevyužila a dvaadvacetiletá Baptisteová šňůrou čtyř získaných gamů za sebou zápas otočila.

Připsala si tak poprvé v kariéře výhru nad soupeřkou z top 10 žebříčku.

Siniaková prohrála s aktuální dvojkou žebříčku Sabalenkovou i druhé vzájemné utkání. Světová deblová jednička dokázala vzít v každém setu favorizované soupeřce jednou podání, sama ale ztratila servis čtyřikrát a po hodině a půl se se singlovou soutěží ve Wu-chanu rozloučila.

Sabalenková nedopustila druhou porážku s tenistkou z Česka za sebou, minulý týden v Pekingu ji ve čtvrtfinále zdolala Kateřina Muchová, jež ve Wu-chanu kvůli odpočinku nestartuje.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 10,298.535 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo: Macháč (30-ČR) - Paul (11-USA) 3:6, 6:4, 6:3, Alcaraz (3-Šp.) - Monfils (Fr.) 6:4, 7:5., Sinner (1-It.) - Shelton (16-USA) 6:4, 7:6 (7:1), Medveděv (5-Rus.) - Tsitsipas (10-Řec.) 7:6 (7:3), 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo: Rojer, Pavlásek (Niz./ČR) - Tabilo, Darderi (Chile/It.) 3:6, 6:3, 10:4.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,221.715 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Baptisteová (USA) - Krejčíková (7-ČR) 6:3, 7:5, Sabalenková (1-Běl.) - Siniaková 6:4, 6:4, Kasatkinová (8-Rus.) - Peraová (USA) 6:4, 1:6, 6:1, Linetteová (Pol.) - Curenková (Ukr.) 5:2 skreč.

Dvouhra - 2. kolo: Gauffová (4-USA) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 6:2, Frechová (Pol.) - Navarrová (6-USA) 6:4, 3:6, 6:3, Haddadová Maiaová (9-Braz.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:1, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Kalinská (10-Rus.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, Kosťuková (13-Ukr.) - Anisimovová (USA) bez boje, Fernandezová (Kan.) - Rachimovová (Rus.) 6:2, 5:7, 7:6 (7:4).