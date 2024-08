Formuli 1 v ulicích ubližují kamínky i nekonečné smyky, říká šéf show teamu Red Bullu

V sobotu se po pražském Karlíně proháněl monopost F1 Red Bull. Vedle reklamní akce šlo i o reálný trénink budoucích mechaniků, kteří třeba brzy zaujmou místo v boxech šampiona Maxe Verstappena. Prozradil to v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz Tony Burrows, šéf týmu podpory Red Bullu.

Podle čeho si vybíráte místa pro vaši show a proč jste se teď rozhodli právě pro Prahu?

Upřímně, řeknou mi, kam mám jet. Lidé od Red Bullu dojdou k názoru, že bychom tady měli udělat akci, že je o tuto část světa velký zájem. Tak nám zavolají: Pojeďme tam a tam. Takže mi řeknou, kam se má jet, a já tam odvezu formuli.

Byl jste před sobotní show v ulicích Prahy v českém hlavním městě už někdy dříve?

Ano, byli jsme tu v roce 2022, kdy jsme natáčeli v historickém centru. Natočili jsme video s názvem Castle to Castle, natáčeli jsme v Praze a na Slovensku. Bylo nám tu skvěle. Bylo to nezvykle klidné, protože panovaly covidové restrikce, ale natočili jsme úžasné záběry.

A soukromě?

Ne, soukromě mi to ještě nevyšlo. Moje žena chce přijet, pořád jí slibuju, že ji přivezu. Musím jí to konečně splnit.

Jak se vám líbí Praha, stihl jste si ji teď konečně prohlédnout?

Byl jsem v některých restauracích, byl jsem se projít po Starém Městě. Je to nádhera. Když přijedete do Prahy, je tu vždycky skvělá atmosféra a milí lidé. Jezdím sem rád.

Procestoval jste celý svět. Které místo bylo pro vás zatím nejméně tradiční z těch, kde jste F1 předváděl?

Asi Kitzbühel, když jsme vyjížděli na zasněženou horu. Je to neobvyklé místo. Jeli jsme do Himálaje, po nejvyšší silnici světa, tam bylo těžké udržet motor v chodu. Každé místo má své problémy, včetně třeba pouští na Blízkém východě. Ale všude jsme si to skvěle užili.

Jak může váš podpůrný tým pomoci Red Bullu na závodní trati?

V podstatě děláme to, že školíme zaměstnance. Když přijímáme nové lidi, právě k nám přicházejí a učí se způsobu práce Red Bullu, postupům Red Bullu a celkovému přístupu v rámci Red Bullu. A odtud se posunou k dalším věcem ve společnosti a nakonec se mohou dostat až do závodního týmu v rámci Velkých cen.

Kolik máte v dílnách připravených monopostů? Jsou to stoprocentně originální závodní vozy, nebo na nich byly kromě náhradních dílů provedeny ještě nějaké další úpravy?

Máme čtyři provozuschopné vozy. Model RB1, dva RB7 a RB8. Do zbývajících vozů pořizujeme několik dalších motorů, takže chceme mít k dispozici mnohem víc monopostů. Všechno jsou to původní vozy v původním stavu. Museli jsme ovšem do chladicího systému namontovat ventilátory, protože formule 1 je samozřejmě navržena tak, aby jezdila rychle. A když jezdí po ulicích a pak gumuje asfalt, dosahuje mnohem menší rychlosti. Vozy se rychle zahřívají, takže ventilátory je chladí. A také zvedáme světlou výšku vozů, protože by kvůli hrbolatým silnicím narážely do vozovky. Ale jinak jsou na tom formule tak, jak dojely svůj poslední závod.

Jak často musíte svá výstavní auta repasovat a které díly se nejvíc opotřebovávají?

Hodně je poškozená podlaha, protože jí dávají zabrat vozovka, kamínky ze země a teplo z výfuku. Než se výfuk při donutech (smyky s kouřícími koly - pozn. red.) hodně rozpálí, tak se karoserie a podlaha trochu spálí, takže je neustále opravujeme. Obvykle každé dvě akce vůz kompletně rozebereme a na další jej znovu přestavíme.

Vaše show se běžně konají v ulicích. Jak se osobně díváte na současný trend, kdy se v F1 pořádá stále více Grand Prix na městských tratích?

Mám je docela rád, myslím, že jsou vzrušující. Ale záleží na tom, kde se konají a jaká je trať. Nemám moc rád okruhy, které mají jen samé pravoúhlé zatáčky. Ale třeba v Miami to byla fantastická akce. Baku je skvělý okruh, který se už zařadil mezi klasiky. Takže městské okruhy ano. Přinášejí do závodů mnohem více emocí, lidé se dostanou mnohem blíže k vozům. Noční show v Las Vegas je legendární.

Formule 1 burácela ulicemi Prahy: