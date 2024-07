"To už je chamtivost." Pogačara kritizují osobnosti i dopingový hříšník Armstrong

Tadej Pogačar dominuje na Tour de France a bez pochyb letí vstříc svému třetímu celkovému triumfu na nejslavnějším závodu světa. Ne všem je ale ambiciózní projev slovinského cyklistického fenoménu po chuti.

Pětadacetiletý Pogačar neustále zvyšuje náskok v čele pořadí a je velmi blízko vzácnému úspěchu, kterým je double, tedy triumf na obou podnicích Grand Tours v jediné sezoně. Vyhrát Giro a Tour v jednom roce zvládl naposledy Ital Marco Pantani v roce 1998.

V páteční 19. etapě Slovinec znovu zaútočil na veškerou konkurenci a v závěrečném stoupání najel na největší rivaly dalších 1:42 minuty.

Před obhájcem titulu z posledních dvou let Dánem Jonasem Vingegaardem vede už o 5:03 minuty, třetí Belgičan Remco Evenepoel ztrácí 7:01 minuty.

Kromě neskonalého obdivu ale sklízí i kritiku. Právě po včerejší etapě ji vyřkla řada osobností cyklistického sportu. Vadil jim nástup Pogačara, kterým sebral etapové vítězství Američanovi Matteu Jorgensonovi.

"Nechápu, proč on a jeho tým UAE Emirates jedou takové tempo, aby se drželi tak blízko za únikem. Podle mě už je to trochu chamtivost, vždyť nepotřebují další etapová vítězství. Nerozumím tomu," ošíval se někdejší cyklista George Hincapie v podcastu The Move,

"Už jsem si myslel, že je hotovo a Matteo bude mít triumf v královské etapě. Je to černý den pro americkou cyklistiku," prohlásil Hincapie s narážkou na to, že Američané slavili během posledních třinácti let na Tour jediné etapové vítězství, před třemi lety zásluhou Seppa Kusse.

Kritiku spustil v pořadu, za kterým stojí nechvalně proslulý Lance Armstrong.

Právě zneuznaný sedminásobný šampion Tour, který o všechny své triumfy přišel kvůli rozsáhlému dopingovému skandálu, se do Pogačara opíral také.

"Zaútočit takhle daleko před cílem jen proto, aby sebral Jorgensonovi etapové vítězství, není pěkné. Byl jsem mnohokrát v podobné situaci a může se to vyřešit tak, že soupeře dojedete, ale pak ho necháte vyhrát," mínil dvaapadesátiletý Armstrong.

"Dřív jsem si také říkal, že je to přece závod, všichni máme stejné podmínky, tak proč nevyhrát etapu. Ale názor jsem později změnil. Cyklistika je úplně jiný sport než všechny ostatní. Není to pouhý závod, ale spíš politická kampaň," pokračoval Armstrong.

"Lidi budou říkat, jak se opovažuju tohle říct. Ale mám za to, že Tadej právě udělal největší chybu ve své sportovní kariéře. Já jsem jeho fanoušek, ale neměl dát lidem záminku, aby ho nesnášeli nebo zpochybňovali. Zbytečně si vytvořil další nepřátele," dodal.

Neohrožený majitel žlutého trikotu vyvolal rozruch už svým nástupem ve středeční 17. etapě. Sám pak přiznal, že vlastně neví, proč útočil, když to neměl zapotřebí. Své chování označil za hloupý instinkt.

"Útočí jenom proto, aby naštval Jonase Vingegaarda. Je v tom určitá arogance. Evidentně mu vadí fakt, že s ním dva roky za sebou prohrál," komentoval to šampion Tom Dumoulin v nizozemské televizi.