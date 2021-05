Ve finále v Madridu bojoval skoro tři hodiny. Zverev získal čtvrtý titul Masters

Německý tenista Alexander Zverev vyhrál podruhé v kariéře antukový turnaj v Madridu. Šampion z roku 2018 ve finále zdolal Itala Mattea Berrettiniho po velkém boji 6:7, 6:4, 6:3 a získal čtvrtý titul ze série Masters.

Šestý hráč světového žebříčku tak završil vydařený týden, během něhož získal mimo jiné i skalp antukového krále Rafaela Nadala a vítěze US Open Dominica Thiema. Ve finále sice Zverev poprvé na turnaji ztratil set, duel ale dokázal otočit a po dvou hodinách a 40 minutách slavil celkově 15. titul kariéry. Berrettini svou premiérovou účast ve finále Masters nedotáhl.

"Už to jsou tři roky od mého posledního vítězství na Masters. Je to neuvěřitelný pocit," řekl Zverev na kurtu. První dvě prestižní trofeje získal v roce 2017 v Římě a v Montrealu. Právě v italské metropoli čeká německého tenistů příští týden další start. "Podmínky tam jsou trochu jiné. Doufám, že dokážu předvést stejnou hru," dodal.

V Praze uspěli Griekspoor a Niemeierová

Nizozemský tenista Tallon Griekspoor se stal vítězem 21. ročníku antukového turnaje I. ČLTK Prague Open. Turnaj ITF žen na Štvanici ovládla německá hráčka Jule Niemeierová, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace.

Griekspoor ve finále porazil Oscara Otteho z Německa, semifinálového přemožitele Michaela Vrbenského, po obratu ve třísetové bitvě 5:7, 6:4 a 6:4. Čtyřiadvacetiletý Griekspoor už v rozhodující sadě prohrával 2:4, ale pak získal čtyři hry v řadě.

"Když už to se mnou ve třetí sadě vypadalo špatně, tak jsem se snažil bojovat o každý míč a nedávat moc najevo emoce. Vím, že i když jsem mnohokrát dole, tak se to během chvíle vše může otočit," řekl Griekspoor v tiskové zprávě po svém třetím triumfu na challengeru v kariéře.

Griekspoor s Ottem spolu hráli v Praze čtyřhru, v níž vypadli v 1. kole. "Dobře se známe, často spolu i trénujeme, ale prostě se to tak sešlo a já jsem za dnešní vítězství šťastný," dodal nizozemský tenista, který vyhrál první ze čtyř vzájemných zápasů s Ottem.

Niemeierová ve finále přehrála Dalmu Gálfiovou z Maďarska ve dvou setech 6:4 a 6:2. "Je to skvělý pocit. Byl to výborný týden, hrála jsem sedm zápasů, takže to bylo opravdu obtížné, ale vítězství to všechno završilo," radovala se jednadvacetiletá Němka.

Tenisový turnaj mužů v Madridu (antuka):

Muži (dotace 3,226.325 eur):

Dvouhra - finále:

A. Zverev (5-Něm.) - Berrettini (8-It.) 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) - Mektič, Pavič (2-Chorv.) 1:6, 6:3, 10:8.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 2,082.960 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Carreňo (11-Šp.) - Djere (Srb.) 4:6, 6:3, 6:1, Goffin (12-Belg.) - Caruso (It.) 6:4, 6:1, Opelka (USA) - Gasquet (Fr.) 6:1, 7:5, Auger-Aliassime (Kan.) - Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Tenisový turnaj I. ČLTK Prague Open 2021 by Moneta Money Bank (antuka):

ATP challenger muži (dotace 25.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Griekspoor (Niz.) - Otte (Něm.) 5:7, 6:4, 6:4.

ITF ženy (dotace 44.820 eur) :

Dvouhra - finále:

Niemeierová (Něm.) - Galfiová (Maď.) 6:4, 6:2.