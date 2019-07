Zverevovo turbulentní období pokračuje. Rady legend vztekle označil za kecy

před 1 hodinou

Alexander Zverev je chycen ve vleku událostí, které s ním lomcují ze strany na stranu. Mladý německý tenista společně s herní formou a sebevědomím ztrácí i nervy, což naposledy dokumentoval po vyřazení v semifinále turnaje v rodném Hamburku.

Dvaadvacetiletý hráč, který se minulý týden divoce rozešel s koučem Ivanem Lendlem, nevybíravě reagoval na dobře míněné rady legend světového tenisu.

Stalo se tak poté, co byl konfrontován s názory Borise Beckera, Johna McEnroea a Tommyho Haase. Ti se nezávisle na sobě shodli na tom, že se Zverevův tenis v poslední době nevyvíjí správným směrem a povážlivě stagnuje.

Za jednu z hlavních příčin přitom označili hru na jistotu. Zverevovi, který má v tenisové kariéře ty nejvyšší ambice, prý paradoxně chybí odvaha více útočit.

"Hraje strašně defenzivně. Moc rád bych ho viděl chodit víc dopředu, to by měl zlepšit. Hrát míče dřív a chodit k síti, to je klíč," prohlásil Boris Becker pro německý Bild.

Podobně se vyjádřil i další Zverevův předchůdce v pozici národní tenisové jedničky.

"Je příliš defenzivní. Hraje pasivně a spoléhá na chyby soupeře. Měl by rychleji přepínat z obrany do útoku. Podívejte se na Djokoviče, Nadala a Federera. Jsou schopni měnit rytmus hry, hrát nepředvídatelně, bránit i útočit," řekl Tommy Haas.

McEnroe souhlasil a zároveň upozornil na fakt, že se Zverevova hra stala v průběhu posledních let pro soupeře velmi lehce čitelnou.

"Jeho tenis nejde kupředu, je stále stejný. Dokonce i Federer hraje úplně jinak, než před pěti lety. V tenise se musíte neustále vyvíjet," upozornila americká superstar. "A nejde jen o to, že by měl chodit k síti. Nemusí. Ale měl by být agresivnější už od základní čáry," všiml si McEnroe, že se Zverev stále častěji snaží jen udržet ve výměně.

Reakce současné světové pětky překvapila svou razancí. Zverev jen vztekle odsekl.

"Já si to nemyslím, stejně tak si to nemyslí můj otec a Ivan Lendl. Jsou to jen kecy. Boris a McEnroe strávili na síti celý život. Ale já to dělat nebudu. Je to úplně něco jiného," kroutil hlavou naštvaný Zverev.

Ani na antuce v Hamburku nedokázal zalepit svou pošramocenou sebedůvěru. Ve čtvrtfinále sice předvedl fantastický obrat, když otočil duel se Srbem Filipem Krajinovičem z takřka beznadějného stavu 2:6, 2:5, v semifinále ale naopak neproměnil dva mečboly a padl s pozdějším turnajovým šampionem Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim.

Zverevova sezona je plná nezdarů. Uspěl jen na menších turnajích v Acapulcu, kde prohrál finále s Nickem Kyrgiosem, a v Ženevě, kde získal titul. Naopak hned pětkrát skončil na turnajích v úvodním kole.

A zase nepřesvědčil na grandslamech, na kterých mu pochopitelně záleží nejvíc. Na nedávném Wimbledonu skončil už v prvním kole na raketě českého kvalifikanta Jiřího Veselého. Předtím sice v Austrálii dosáhl poprvé v kariéře na osmifinále a v Paříži premiérově okusil grandslamové čtvrtfinále, i to je ale pro ambiciózního tenistu málo.

"Mé sebevědomí je pod nulou," prohlásil v Londýně a stěžoval si na to, že ho rozptylují spory s jeho bývalým agentem Patriciem Apeyem, s nímž se prudce a ve zlém rozešel před letošní sezonou. V kauze jde o miliony dolarů.

Už dříve se mluvilo o tom, že mladého tenistu rozhodil i rozchod s přítelkyní a zdravotní problémy jeho otce.

"Saschovi věřím, je pořád hodně mladý. Jednou z něj bude skvělý hráč. Teď má ale problémy mimo kurt, což znemožňuje spolupráci způsobem, který je v souladu s mou filosofií," vysvětlil nedávný konec spolupráce Lendl. Zverev o něm předtím veřejně prohlásil, že ho víc než tenis zajímají golf a jeho nový pes.