Lendl skončil po roce jako trenér tenisty Zvereva

před 1 hodinou

Osminásobný grandslamový vítěz podle zámořských médií ukončil s pátým hráčem světa spolupráci.

Bývalý slavný český tenista Ivan Lendl už není trenérem Alexandera Zvereva. Dvaadvacetiletého Němce vedl od loňského srpna.

Devětapadesátiletý Lendl jako Zverevův trenér skončil krátce poté, co ho vítěz jedenácti titulů ATP zkritizoval. "Naše tréninky trvají dvě hodiny a on z toho půl hodiny vypráví o svém psovi nebo o tom, jak hrál golf. Měl by do toho dávat víc," prohlásil Zverev na turnaji v Hamburku.

Lendl se ke Zverevovu trenérskému týmu připojil loni v srpnu a německý tenista pod jeho vedením poté v listopadu vyhrál Turnaj mistrů. Naposledy Zverev uspěl v květnu na turnaji v Ženevě, k tomuto triumfu ale Lendl nepřispěl, protože celou antukovou část sezony vynechal.

Lendl kromě Zvereva vedl také dvakrát Brita Andyho Murrayho. Při prvním angažmá mu pomohl k prvním dvěma grandslamovým vítězstvím na US Open v roce 2013 a ve Wimblednu 2013. Londýnský turnaj s ním poté vyhrál ještě v roce 2016.