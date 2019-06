Zraněný Del Potro přemýšlí o konci kariéry. Uvidíme, co mé tělo vydrží, říká

před 1 hodinou

Argentinský tenista Juan Martín del Potro zatím nechce předjímat, zda poslední zranění kolena z turnaje v Londýně znamená konec jeho kariéry. Dvanáctý hráč světového žebříčku si znovu zlomil pravou čéšku a po operaci ho čeká další zdravotní pauza. Na rozhodnutí o budoucnosti si chce dopřát dostatek času.

"Jestli to byl poslední zápas mojí kariéry, to nevím. Během rehabilitace si to budu moci v klidu rozvážit. Zjistím, čeho je moje tělo schopné," napsal třicetiletý Del Potro na instagramu.

Argentinec podklouzl a upadl v závěru vítězného zápasu v Queen's Clubu s Denisem Shapovalovem a z turnaje musel odstoupit. Kvůli stejnému zranění, které si přivodil už v závěru loňské sezony, nyní zmešká i Wimbledon.

Del Potra zdravotní problémy pronásledují po celou kariéru. Od triumfu na US Open v roce 2009 podstoupil tři operace levého zápěstí, zákroku se musel podrobit i na pravé ruce, pokaždé se ale dokázal na kurty vrátit. Naposledy kvůli prasklé čéšce přišel o pět turnajů z úvodu této sezony.

O další operaci kolena se s lékaři dlouho radil. "Žádal jsem je o co nejlepší variantu z hlediska zdraví, nejen tenisu. Řekli, že to je bezpochyby operace," řekl a dodal, že nečekal, že si něčím podobným bude muset znovu projít.

"Víc zatím říct nemohu. Nevím, co bude. Doufejme, že léčba půjde dobře a doufám, že se to pořádně zahojí," dodal.