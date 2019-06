Kyrgios zaplatí za excesy skoro půl milionu. A rozhodčí nic? zlobí se tenista

před 35 minutami

Australský tenista Nick Kyrgios musí zaplatit 17.500 dolarů (téměř 400.000 korun) za nevhodné chování ve svých dvou zápasech tento týden na turnaji v Londýně. Třiadvacetiletý bouřlivák se v Queen's Clubu hádal s rozhodčími i fanoušky, vyhrožoval odchodem z kurtu a nebezpečně odpálil míč po verdiktu sudího.

Kyrgios, jenž způsobuje rozruch prakticky na každém turnaji, během vyhraného utkání 1. kola nad Španělem Robertem Carballésem vulgárně nadával umpirovému rozhodčímu a čárového nařknul, že se snaží zápas ovlivnit.

"Odcházím. Nebudu do toho dávat sto procent, pokud tady budu mít čárového, který se snaží zmanipulovat zápas. Nechci hrát," rozčiloval se bývalý čtvrtfinalista Wimbledonu po jednom ze sporných míčů. Pozornost vzbudil také tím, že při pauzách na výměnu stran nahlížel přes plot na vedlejší kurt, kde se hrál zápas Gillese Simona s Kevinem Andersonem.

V utkání druhého kola proti Kanaďanovi Félixi Augeru-Aliassimeovi, jež prohrál ve třech setech, Kyrgios dostal od umpirového sudího varování za vzteklé odpálení míčku z kurtu. Australan se také dostal do sporu s fanoušky a fotografem na kurtu a zdálo se, že závěrečné gamy jen odchodil.

Za hlavní viníky kontroverzí Kyrgios označil rozhodčí. "Myslím, že je to směšné. Proč třeba nemáme připraveného náhradníka na umpire, který by nastoupil, pokud by ten stávající měl špatný den? Nechápu to. Já za to musím platit pokuty a on nedostane nic. Je to hovadina," řekl novinářům hráč, jenž si za postup do druhého kola vydělal 28.620 eur (přes 700.000 korun), takže navzdory pokutám zůstal v plusu.