Zrálo to dlouho, chtěla jsem změnu, vysvětlila Krejčíková rozchod s trenérem

Tenistka Barbora Krejčíková po pětileté spolupráci s Alešem Kartusem cítila, že je čas na změnu. Proto dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros s padesátiletým koučem spolupráci ukončila.

Rozhodnutí padlo už před začátkem travnaté části sezony. Ve Wimbledonu Krejčíková skončila ve druhém kole a kvůli zranění nemohla obhajovat titul ve čtyřhře. Světová jedenáctka potvrdila médiím konec spolupráce v prohlášení.

Sedmadvacetiletá Krejčíková neměla Kartuse ve své lóži v úvodním kole grandslamu v All England Clubu. Spekulace o konci spolupráce kouč potvrdil v pondělí médiím, dnes jej okomentovala samotná tenistka.

"Rozumím tomu, že ukončení spolupráce může být po tolika letech a po tom, co jsme společně dokázali, překvapivé, ale uzrávalo to delší dobu a zvažovala jsem to opravdu pečlivě," vysvětlila sedminásobná grandslamová šampionka ze čtyřhry. Rozhodnutí mu oznámila před začátkem sezony na trávě.

"S ohledem na probíhající přípravu na Wimbledon jsem se rozhodla veřejně toto rozhodnutí nezveřejňovat a veřejnost o této skutečnosti informovat, až se vrátím do Česka. Moc si vážím toho, čeho jsme s trenérem Alešem Kartusem dosáhli a chtěla bych mu za všechno poděkovat. Myslím si, že obě strany cítily, že je vhodný čas na změnu, která nás oba posune dále v našich snech. Bylo to těžké rozhodnutí, ale stojím si za ním," dodala.

Kartus, který pomohl Krejčíkové k předloňskému triumfu na Roland Garros a všem šesti titulům ve dvouhře na okruhu WTA, plánuje v trenérské kariéře pokračovat. Nové angažmá zatím hledá.