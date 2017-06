Zradila mě bedra a to není výmluva, říká Berdych. Čecha po debaklu čeká další pád

před 13 minutami

Pravděpodobně až na chvost elitní světové dvacítky spadne po šokující prohře ve druhém kole French Open nejlepší český tenista posledních let Tomáš Berdych.

Paříž - Tomáš Berdych vypadl na French Open nečekaně ve 2. kole. Kvůli problémům se zády se třináctý nasazený tenista nedokázal na pařížské antuce prosadit proti ruskému mladíkovi Karenu Chačanovovi a 53. hráči světového žebříčku podlehl po setech 5:7, 4:6 a 4:6.

"Především hrál on dobře, ale na druhou stranu jsem nebyl pořádně schopný vyvinout na něj tlak. Být mu silným soupeřem. Nelítalo mi to. Nebyla tam rychlost, síla a ani servis mi nešel. Je to otázka mých beder, ale to je součást tenisu. Pár dní je to dobré, pár dní ne. Dneska to bohužel nebylo," litoval Berdych.

Jednatřicetiletý Berdych si proti o deset let mladšímu soupeři nevypracoval ani jeden brejkbol. O svůj servis přišel jednou v každém setu. Jeho hra postrádala kvůli omezenému pohybu jiskru a odvážně hrající Chačanov nastřílel 51 vítězných míčů. "Mít na to víc času, dalo by se trošku zamaskovat, že v mých míčích není dost razance a je to pomalejší. Ale s klukem, jako je tenhle, je to víc vidět," řekl Berdych.

V prvním setu ztratil Berdych podání až v závěru. Jinak se ale nedostával ke své razantní hře a soupeř toho využíval. Na dvorci číslo šest, na kterém předtím prohrála Markéta Vondroušová, pak přišel ve druhém a třetím setu o podání vždy v úvodu a brejk už zpět nevybojoval. Poražen odešel za dvě hodiny a 13 minut hry.

Záda ho neomezovala jen při některém specifickém úderu. "Je to při všem. Nebyl jsem schopen nic pořádného zaservírovat, a když hraju údery jenom z ruky, tak to nemá moc razance. Pak se to promítne i do pohybu a to nepomůže. To není výmluva, člověk jde s tím, co má na kurtu, a snaží se udělat cokoli, aby to dopadlo líp," řekl.

Oproti prvnímu pařížskému zápasu se Berdych ve druhém cítil mnohem hůře. "Nechci říct černá a bílá, ale byl to velký rozdíl. Pak je to hrozně znát. Nejsem typ, který by čekal, co soupeř, ale já jsem ten, který potřebuje diktovat tempo, který hraje razantně. To je moje hra, ale k té jsem se nedostal," řekl bývalý čtvrtý hráč světa.

Při čtrnáctém startu na Roland Garros tak potřetí vypadl ve druhém kole, naposledy se mu to stalo v roce 2008. Čtyřikrát skončil hned v prvním kole, jeho maximem v Paříži je semifinále z roku 2010.

Problémy s dolní částí zad mají tenisté často. "Dá se říct celoživotně, ale drobné bolístky má člověk pořád. Ne vždy o tom bude mluvit, protože to bychom se potom o ničem jiném nebavili. Je spíš otázka, kdy je to lepší a kdy horší," řekl Berdych.

Právě kvůli zádům vzdal před čtyřmi lety zápas s Rafaelem Nadalem v Pekingu. V poslední době mu záda opět dělají starosti. "Jo, asi to je letos víc. Někdy to je lepší, někdy horší, a teď je to horší," řekl svěřenec Gorana Ivaniševiče.

Plánoval, že v Praze navštíví profesora Pavla Koláře. "Abych se dal do kupy, protože když budu zdravý, tak můžu pořád hrát dobrý tenis. On mi řekne, jestli bude něco potřeba," řekl Berdych. Stále doufá, že dodrží plán a na trávě odehraje tři turnaje včetně Wimbledonu. "Naštěstí to není styl ostré píchavé bolesti, ale omezuje mě to v pohybu. Je to jakoby něco staženého, zablokovaného," řekl.