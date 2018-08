Změny v Davis Cupu? Jako byste sahali na Wimbledon. Ti pánové nahoře neví, oč jde, bojí se Štěpánek

před 1 hodinou

Tento týden kongres Mezinárodní tenisové federace rozhodne o tom, jaký formát bude mít Davis Cup v příštím roce.

Orlando/Praha - Bude to bitva se vším všudy. Na jedné straně milovníci staleté tradice, proti nim novátoři se silným finančním partnerem v zádech. V pondělí začíná americkém Orlandu kongres Mezinárodní tenisové federace (ITF), který rozhodne o tom, jak bude od roku 2019 vypadat formát Davis Cupu.

Návrh ITF, aby od příštího roku vrcholila týmová soutěž osmnáctičlenným finále, které se odehraje na neutrální půdě někde v Evropě, vzbuzuje velké vášně. Federace má v rukách trumf, investiční skupinu Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů, tedy přes 60 miliard korun.

I přes příslib velkých peněz tohle spousta národních federací, včetně té české, odmítá. "Otázka zní, proč hrabat do noblesní vlajkové lodi, co funguje přes sto let? Neumím si představit, že bychom už nehráli doma. Že bych do svých osmdesáti let neviděl v Česku Davis Cup," nechal se slyšet šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, který na jednání odletěl v neděli.

"Je čas připravit tenis pro budoucí generace a letošní porce návrhů a změn včetně transformace Davis Cupu jsou klíčové, aby národní federace a ITF garantovaly pro náš sport zářnou budoucnost," argumentuje naopak prezident ITF David Haggerty.

Podle jeho plánu by první kolo Davisova poháru hrálo 24 týmu, z něj by do finále postoupilo 12 vítězů, k tomu je doplnili čtyři semifinalisté z letošního ročníku a dva týmy by dostaly divokou kartu. Tedy celkem by v rámci jednoho týdne bojovalo o stříbrnou mísu 18 zemí.

Vzniklo by šest skupin po třech, z nichž by vítězové a dva nejlepší z druhých míst prošli do čtvrtfinále. Každý zápas by se hrál jeden den a skládal by se ze dvou dvouher a čtyřhry na dva vítězné sety.

I český šéf uznává, že Davis Cup do budoucna potřebuje osvěžit, hlavně co se lepších podmínek pro hráče a federace týče. "Jakési zlepšení je potřeba, určitě víc peněz, protože nároky hráčů jsou vyšší, ale určitě ne měnit podstatu, co ji činí nadpozemskou," myslí si Kaderka.

Češi mají na kontě tři daviscupové trofeje, jednu ještě z éry Československa v roce 1980, další dvě z let 2012 a 2013. V Fed Cupu, kde se o změnách mluví výhledově také, jsou Češky ještě úspěšnější. V historii získaly stříbrný poklad už desetkrát a o jedenáctý zářez se pokusí před vyprodanou O2 arenou proti Američankám letos v listopadu.

"Jsem pro stávající model, rozhodně ne pro změnu, kterou plánují. Ti pánové, co o tom rozhodují, neví, co to znamená pro hráče stát tam dole pře takovou arénou. Když jsem viděl loňský Davis Cup ve Španělsku, kam přišlo na domácí zápas v Seville 35 tisíc lidí, je to do očí bijící. Takovou atmosféru přeci na neutrální půdě nevytvoříte. Pro nás hráče je největší čest a výzva, když můžeme hrát před domácím publikem," uvedl strůjce dvou českých úspěchů Radek Štěpánek.

I když už profesionálně tenis nehraje, revoluci ve formátu týmové soutěže si neumí představit. "Doufám, že změny neprojdou, je to jako by začaly měnit pravidla Wimbledonu. Má to obrovskou historii a řád. Zažijete emoce, které na turnaji zažít nejdou," dodal.

Proti změně už vystoupila například i australská federace. Zbylí tři držitelé grandslamů ovšem podle ITF vyjádřili novému návrhu podporu.

"Přijel bych domů hodně nasr…, že nám sebrali něco, co jsme milovali, a už s tím nemůžeme nic dělat. Pro mě je něco nepředstavitelného, že by měl skončit Davis Cup a byl na jednom místě v resortu u moře," uvedl Kaderka s tím, že ale věří, že hlasující proti návrhu budou mít lehkou nadpoloviční většinu.