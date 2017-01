Zklidni se, je to jen tenis. Wawrinka s Tsongou si během čtvrtfinále vjeli do vlasů

před 36 minutami

Francouz Jo-Wilfried Tsonga a Švýcar Stan Wawrinka potvrdili, že se mezi sebou moc nemusí. Během čtvrtfinále Australian Open se dokonce pustili do hádky.

Melbourne - Oba žijí ve Švýcarsku, oba mluví francouzsky, ale oba se moc nemusí. Napjaté vztahy se mezi tenisty Francouzem Jo-Wilfriedem Tsongou a Švýcarem Stanem Wawrinkou opět vybublaly na povrch v úterním čtvrtfinále Australian Open, které nakonec ovládl druhý jmenovaný.

Bylo cítit ve vzduchu během celého zápasu. Jednou si Wawrinka stěžoval, že Tsonga neukázal rukou, že podává novými míči, pak zase Švýcar nastřelil Francouze volejem od sítě.

Na konci prvního setu ale došlo dokonce ke slovní přestřelce. Tsonga při cestě na lavičku utrousil směrem k soupeři, proč se na něj tak divně dívá. Wawrinka pak ve francouzštině pokračoval v diskusi.

"Co si to říkal? To ty se na mě díváš a mluvíš se mnou," rozohnila se světová čtyřka. "Nic jsem neříkal," odpověděl mu Francouz, ale Švýcarovi to nestačilo. "Kdy jsem se na tebe měl jako dívat? Tohle je tenis, zklidni se trochu."

"Neměj strach," dodal Tsonga, který se s protivníkem evidentně moc vybavovat nechtěl a nakonec byl i smutnějším z dvojice, prohrál ve třech setech.

Po zápase se k incidentu ani jeden z nich nechtěl vracet. "Někdy se něco podobného stává. Není to nic zvláštního a zůstane to mezi námi," prohlásil na tiskové konferenci Tsonga. To Švýcar se rozpovídal přeci jen o něco víc.

"Na začátku zápasu tam mezi námi bylo trochu napětí. Možná jsme se příliš zaobírali tím, co dělá ten druhý, místo abychom se soustředili na hru na kurtu," odvětil Wawrinka.

Jejich vzájemná rivalita odstartovala před třemi roky, kdy Wawrinka vyhrál právě Australian Open a Tsonga řekl francouzskému listu L’Equipe, že když vyhrál grandslam Švýcar, zasloužil by si ho vyhrát i on sám. To se Wawrinky dotklo a na konci roku během finále Davis Cupu si do francouzského tábora také několikrát rýpl.

Od té doby by se na kurtu dusno mezi nimi dalo krájet, i když sám Wawrinka říká: "To je zápas, každý chce vyhrát, ale když odejdeme z dvorce, nemáme problém."

