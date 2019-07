Český ženský tenis zažívá vynikající Wimbledon. Hned šest tenistek postoupilo do druhého kola nejslavnější turnaje světa. Čtyři z nich zvládly přejít i do kola třetího. A tři z nich už mají za sebou i duel třetího kola. A všechny jej dokázaly zvítězit. Včera totiž Karolíny Muchová a Plíšková vyhrály nad svými soupeřkami a v pondělním osmifinále se utkají proti sobě. Český tenis tak má jistotu minimálně jedné čtvrtfinalistky. Dnes otevírala program na kurtu číslo 2 Petra Kvitová. Ta svůj duel taky zvládla a přehrála Polku Magdu Linetteovou 2:0 na sety. Čtvrtou do party tak může být Barbora Strýcová.