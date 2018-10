Dánská tenistka s polskými kořeny, která se v lednu po svém premiérovém grandslamovém vítězství po dlouhých letech vrátila na první místo žebříčku, až do Pekingu nezažívala úplně nejlepší období. Držela se sice na druhém místě rankingu, ale formou zrovna neoplývala. Hned v prvních zápasech se poroučela v Montrealu i Cincinnati, na US Open naopak balila kufry po druhém kole. V Tokiu to byl opět konec v prvním kole, načež ve Wuhanu pro změnu v kole druhém. Až v Pekingu začala vítězit. Peking je jejím asi nejoblíbenějším turnajem, což letos potvrdila. Celý ho dokázala ovládnout a zvedla si před posledním turnajem náladu.