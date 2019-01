V semifinále již nejsou lehké soupeřky, jenže Naomi Ósakaová z Japonska je extra materiál. Překvapivá vítězka US Open a velmi pokorná Japonka touží po dalším velkém titulu, navíc druhém v řadě. Vpřed jí žene publikum, které si skromnou a až plachou hráčku zamilovalo. Především se ale může Naomi pochlubit úctyhodnou bilancí. Už 58 utkání v řadě neprohrála, pokud získala první set. Proto bude vstup do utkání pro Karolínu Plíškovou velmi důležitý. A nebo touha být po skoro šedesáti zápasech první ženou, která to změní. Jenže Japonka zvládá vyhrávat i zápasy, ve kterých první set ztratí. Ve třetím i čtvrtém kole musela proti Hsieh i Sevastovové otáčet, ale zvládla to bravurně. Ve čtvrtfinále pak přejela Ukrajinku Svitolinovou, vítězku Turnaje mistryň.