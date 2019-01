Tomáš Berdych platil dlouho za stabilního člena elitní desítky světového žebříčku, vyškrábal se za éry Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče až na čtvrté místo a zahrál si finále Wimbledonu v roce 2010. Proto je pro rodáka z Valašského Meziříčí momentální situace něčím novým a zároveň velkou výzvou. Berdych kvůli problémům se zády nehrál od červnového turnaje v Queens Clubu a přišel o Wimbledon i US Open.

Při dlouhé zápasové pauze zahnal ve 33 letech myšlenky na konec kariéry a znovu se pustil do tréninku. Do nové sezony vstoupil jako 71. hráč žebříčku, v prvním kole turnaje v Dauhá na Silvestra proti Philippu Kohlschreiberovi. Berdych vstoupil do zápasu prohraným servisem, ale pak už si podání držel a dokráčel k jisté výhře 6:4 a 7:6. Není pochyb, že aktuální příprava směřuje k prvnímu grandslamu v Melbourne, kde bude český hráč obhajovat loňské čtvrtfinále.