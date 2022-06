Jsem zdrcený, Beckera během Wimbledonu ve vězení navštívím, slíbil McEnroe

Potkávali se na kurtu a po konci kariéry i za mikrofonem jako tenisoví experti v televizi. Nyní se bude muset Američan John McEnroe na londýnském Wimbledonu bez německého kolegy Borise Beckera obejít. Ten si totiž odpykává dvouapůlroční trest za mřížemi.

Když šestinásobný wimbledonský šampion Becker dostal na konci dubna trest za provinění v insolvenčním řízení, byl to pro McEnroea šok.

"Samozřejmě prosakovaly nějaké informace, ale kdykoli jsem ho potkal, říkal mi: 'Neboj, to bude dobré, mám to pod kontrolou.' A to je přesně Boris. Na kurtu to byl vždycky sebejistý hráč. To ale nutně neznamená, že jste dobrý investor a že se dobře staráte o peníze," uvedl pro britský deník Guardian McEnroe.

Bývalý německý tenista a trenér tak na konci dubna nastoupil k výkonu trestu ve známé britské věznici Wandsworth, v níž ho podle prvních zpráv nečekaly příjemné podmínky. Podle britských médií si dokonce připlácel za jídlo, protože mu přidělené porce nevyhovovaly.

"Jsem z toho zdrcený. Rád bych ho během své práce na Wimbledonu navštívil. Prý už ho někam přestěhovali. Nevím, jestli o návštěvy stojí, ale já bych měl zájem," nechal se slyšet Američan.

Ten bude na travnatém grandslamu působit jako expert stanice BBC. Ve volné chvíli by si tak mohl odskočit do nápravného zařízení Huntercombe v Oxfordshire, kde by podle Guardianu měl nyní Becker pobývat.

Jde o vězení zaměřené na cizince. To podle britských médií nasvědčuje tomu, že bude Becker po vypršení trestu deportován do Německa.

"Nevím, jestli vůbec má takové návštěvy povolené, ale chci ho vidět, vím, že by to pro něj hodně znamenalo," prohlásila bývalá světová jednička.

Beckera uznal soud vinným mimo jiné z neposkytnutí veškerého soupisu majetku a tajení dluhů. Čtyřiapadesátiletý Němec všechna obvinění popřel a uvedl, že s věřiteli plně spolupracoval, a dokonce jim údajně nabízel svůj snubní prsten. Také se podle svých slov řídil radami expertů.

"Ukazuje se, jak je důležité mít kolem sebe lidi, kterým můžete věřit, on je zjevně neměl. Nikdo z nás netušil, že do toho takhle spadne," dodal McEnroe.