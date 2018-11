Že to americké hvězdy zabalily? Neuctivé, ale přesto těžké finále Fed Cupu, ví Češky

před 38 minutami

Jedna dorazila i s dozvuky chřipky a po dobrání antibiotik, další si musela zkrátit dovolenou. České tenistky berou víkendové finále Fed Cupu vážně, a pokud jen trochu mohly, s účastí v reprezentaci neváhaly. To největší americké hvězdy si obhajobu trofeje nechaly ujít a poslaly do Prahy nezkušené "béčko". Výběr Petra Pály má ale i tak ze soupeřek respekt.

Žebříčkově bude plnit roli jedničky USA 35. hráčka světa Danielle Colinsová, dvojky zase teprve devatenáctiletá Sofia Keninová.

"Vzhledem k finále mi to přijde asi i trochu neuctivé. Takové zvláštní. slyšela jsem, že Keysová je zraněná, pak ale hrála v Ču-chaji a po něm zase řekla, že je zraněná. Přitom je to finále Fed Cupu, velká událost," diví se Barbora Strýcová.

Sama ale nehodlá nic podcenit. Po příjezdu z Turnaje mistryň téměř 14 dnů poctivě trénovala nejprve kondici a poté i samotný tenis. Ví, že Američanky i tak mají hráčky z první padesátky a mohly by zlobit.

"Jsou to skvělé hráčky, které jsou na tom v žebříčku výborně a měly výbornou sezonu, jak Keninová, tak Collinsová. Takže já čekám, že to bude velmi těžký zápas," uvedla.

Po odstoupení zraněné Karolíny Plíškové je právě Strýcová možnou variantou pro post týmové dvojky vedle Kateřiny Siniakové. Jedničkou by měla být Kvitová, která ale po návratu ze Singapuru celý čas promarodila.

"Začalo to už poslední den v Singapuru, pak mi to dodělalo letadlo. Měla jsem bolení v krku, teploty, rýmu. Prostě asi taková chřipkoangína, takže jsem dostala antibiotika a je to lepší," přiznala hlasem, po nemoci ještě hodně unaveným.

I ona ví, že ji o víkendu nečeká nic jednoduchého. V březnu si zahrála proti Keninové v Miami. Proti talentované dívce s ruskými kořeny se tehdy dlouho trápila a vyhrála až ve třech setech.

"Určitě umí odehrát výborné zápasy a je na nás, jak my ten tlak, to publikum a tu hráčku zvládneme. Samozřejmě jsme favoriti, o tom asi žádná, ale nesmíme je podcenit," hlásí česká jednička.

Sama zatím fedcupovou atmosféru úplně nenasála. Závěr rekonvalescence totiž ještě prožívala v pařížském Disneylandu, kam si odskočila s neteří.

"Vůbec jsem nepřemýšlela nad sebou, ale pořád nad tou malou. Vůbec nebyl prostor něco řešit, vyčistila jsem si hlavu. Myslím, že během týdne do fedcupové atmosféry zase zabrouzdám," věří.

To český kapitán Petr Pála měl v průběhu posledních dnů jiné starosti. Poté, co Karolína Plíšková zjistila, že má natržený lýtkový sval, musel rychle shánět náhradu v podobě Barbory Krejčíkové, která už byla na dovolené.

"Když jsem jí říkal, že v nominaci není, tak jsem i dodal, jestli jí můžu zavolat, kdyby se něco stalo. A ona souhlasila. Pak jsem jí psal, že bych s ní nutně potřeboval mluvit, tak nevím, jestli to dopředu tušila. Ale ani jsem ji nemusel přemlouvat. Asi taky ví, že by to mohlo být na dlouhou dobu poslední domácí finále," uvedl.

S příjezdem Krejčíkové se tak v Praze opět spojí nejlepší ženský tenisový pár současnosti. "Máme výborné singlistky i výborné deblistky, takže je to úplně jedno. Je to potěšující a uklidňující nejenom pro nás hráčky, ale i pro kapitána, že když se něco zdravotního stane, tak někdo může zaskočit," libuje si Kvitová.