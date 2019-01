Ze soupeřek dělá své fanynky. Plíšková nasála od Stubbsové sebevědomí a letí vzhůru

před 1 hodinou

Téměř celý turnaj vypadala, že ani trenéra nepotřebuje. Karolína Plíšková zvládala krizové situace na turnaji v Brisbane skvěle, občas schovávala hlavu do ručníku, jindy mlátila naštvaně raketou, ale vždy se dokázala sama oklepat. Až v nedělním finále si musela za téměř beznadějného stavu zavolat na poradu Rennae Stubbsovou, aby do ní nalila chybějící dávku sebevědomí, a zvládla tak senzační obrat, který ji dovedl k dvanáctému titulu kariéry.

Až obdivuhodná samostatnost na kurtu překvapila i novináře v Austrálii a okamžitě se rodačky z Loun ptali, co se to děje, že ani v divokém čtvrtfinále proti Ajle Tomljanovicové, kdy se tenistky střídaly v tom, která vyhraje set 6:1, si nepovolala trenérku na poradu.

"Snažím se takové situace zvládnout sama. Není to žádná strategie, že se blíží grandslam (kde není rada trenéra povolena, pozn red.), nebo něco podobného. Kdybych v tu chvíli cítila, že potřebuju pomoc, zavolala bych ji, ale já věděla, že mám všechno pod kontrolou," prohlásila Plíšková.

Kromě úvodního zápasu sezony proti Julii Putincevové, kdy musela duel otáčet i za pomoci rad koučky, tak Češka prošla turnajem bez pomoci. Až do finále. V něm za stavu 4:6 a 3:4 s brejkem Ukrajinky Lesji Curenkové vypadala bezradně a povolala australskou trenérku na kurt.

"Ještě není konec a ty to víš, že tohle doservírovat pro ni bude hodně těžké. Bude nervózní. Teď od tebe chci, abys nekoukala na skóre a hrála tenis, jak máš," spustila Stubbsová na svou svěřenkyni hodně důrazný motivační proslov.

Po zápase se stalo video s řečí trenérky hitem a sdílela ho například bývalá australská tenistka Casey Dellaquaová. "Gratuluju Karolíně, nutno říct, že z Rennae šel opravdu strach," vtipkovala na Twitteru. Jeden z fanoušků dokonce napsal, že by Stubbsová mohla být hvězdou filmů Quentina Tarantina, jak byl její proslov přesvědčivý.

Plíškovou její slova skutečně nakopla, vzala si ztracený servis zpět a ve třetí sadě Curenkovou, udolala. "Ne že bych to bez ní nezvládla, ale bylo to jednodušší. Pomohla mi se namotivovat a jít víc do toho. Nakonec jsem využila svoje šance," uvedla po zápase Plíšková.

Při ceremoniálu dokonce prohlásila, že polovina trofeje náleží trenérce. "Kája udělala skvělou práci tím, jak se stala agresivnější a i tím jak dobře pracovala nohama a svými údery. Byla sice hodně dole, ale využila svých zkušeností, aby zápas dokázala otočit," pochválila svou svěřenkyni někdejší světová jednička v deblu.

Díky titulu hned na prvním turnaji sezony se Plíšková posunula na sedmé místo světového žebříčku a je opět českou jedničkou před Petrou Kvitovou. Vůbec nezastírá, že za zlepšenými výkony stojí právě Australanka v jejím trenérském týmu.

"Je to něco jiného než u předchozích koučů, protože sama hrála a procházela si tím stejným co já. Je hodně sebevědomá, asi víc než já, ale přenáší to na mě už jen tím, že se na mě dívá z hráčského boxu," smála se v Brisbane česká tenistka.

Protože Stubbsová se nemůže trénování věnovat naplno, má Plíšková v týmu i Španělku a bývalou světovou dvojku Conchitu Martínezovou.

"Udělali jsme si harmonogram a půjdeme turnaj po turnaji a měsíc po měsíci. Není jednoduché dát dohromady tréninkový plán, jedna má povinnosti v televizi, druhá zase nějaké záležitosti v Číně. Budeme to nějak střídat. Případně pro mě není problém si s sebou na turnaj vzít tátu, i s ním jsem už vyhrála titul," řekla.

V Brisbane ukázala Plíšková novou tvář. V utkáních byla agresivnější, odvážnější a dokázala ukázat i pozitivní emoce. Když bezprostředně po finálovém vítězství objala svůj tým, nakráčela k lavičce Curenkové, aby se jí zeptala na její kotník, který si Ukrajinka zranila a nechala ošetřovat na začátku třetího setu.

"Víš, že v Sydney proti sobě hrajeme už v prvním kole?" zavtipkovala dokonce česká tenistka a společně se zasmály. Nejspíš i proto, že už obě věděly, že se z dalšího podniku sezony kvůli pernému týdnu odhlásí.

Curenková jí na ceremoniálu milý přístup oplatila velkou poklonou. "Musím ti pogratulovat, zvedla si úroveň hry, musím říct, že jsem fanynka tvého tenisu," uvedla poražená finalistka.

Vítězství v Brisbane rázem z české hvězdy udělalo jednu z velkých favoritek prvního grandslamu v Melbourne, ale toho se Plíšková nebojí.

"Jsem jednou z těch hráček, které trocha tlaku navíc pomáhá být lepší hráčkou, protože, když nejste nervózní, nesnažíte se tolik. Samozřejmě někdy to může být kontraproduktivní, když je člověk pod tlakem příliš, ale myslím, že ve svých skoro 27 letech se cítím dost stará na to, abych to zvládla," dodala.