Že se na kurtu dost nesnažím? Nechci být jako Šwiateková, překvapila vítězka US Open

Od Wimbledonu na okruhu nevyhrála zápas a ani před tím to nebyla žádná sláva. Americká grandslamová šampionka Sloane Stephensová se na tenisových kurtech trápí. Nyní ale přiznala, že za tím je snaha si užívat život i mimo kolotoč WTA.

Už coby juniorka platila za jeden z největších amerických talentů. Bylo jí 19 let, když ve čtvrtfinále Australian Open senzačně vyřadila Serenu Williamsovou. Tenisový svět v ní viděl její nástupkyni se spoustou vyhraných grandslamů.

O 12 let později má na kontě jeden, když před sedmi lety ovládla domácí US Open. Dotáhla to i na třetí místo žebříčku, ale tenistka, která by dominovala další dekádu, se z ní nikdy nestala.

Letos má na kontě 22 porážek, jen 19 vítězství a najdeme ji až na konci osmé desítky žebříčku.

"Ale kdo říká, že každý musí chtít být světová jednička? Já jsem to takhle nikdy neměla," přiznala Stephensová v Tennis Insider Podcast.

Rozpovídala se o tom, jak jí tenisový kolotoč přijde náročný a hlavním úkolem pro ni je ho přežít.

"ATP i WTA vás v podstatě nutí k tomu, abyste hráli turnaje, i když nejste zdraví nebo třeba v úplně dobré psychické pohodě. Raději hrajete dál, protože nechcete platit nějakou pokutu, nebo dostat trest a přijít o body do žebříčku," prohlásila.

Také přiznala, že se jí v minulosti často plnily schránky jejích účtů na sociálních sítích zprávami hejtrů, kteří jí vyčítali, že se na kurtu dost nesnaží a působí otráveně. Když prohrála ve třetím kole US Open 2021, přišlo jich prý dva tisíce.

"Je to vyčerpávající. Lidi mě celou kariéru soudí podle toho, co vidí, ale zkuste si to být takovou dobu pod podobným tlakem," rýpla si do nich.

Donedávna hlavní hegemon okruhu WTA Iga Šwiateková je pro ni úkazem, kterým by prý nikdy být nemohla.

"Je to úžasná hráčka, má můj respekt, ale v její kůži bych být nechtěla. Kolik toho musí pro takovou kariéru obětovat," myslí si Američanka.

Sama o sobě věděla, že nikdy nebude typem konzistentní hráčky, která má stabilně skvělé výsledky, ale spíše tenistky, která v sezoně zaznamená pár velkých vrcholů.

"Myslím, že jsem si dokázala tenisový život i užít. Vždyť kde jinde vám tak dobře zaplatí jako tady za to, že se obléknete a jdete na kurt před televizní obrazovky odehrát zápas," uvedla vítězka osmi podniků WTA.

Nyní má za sebou nelichotivou sérii šesti porážek v řadě, ale přesto se tím nijak výrazně netrápí.

"Tenis je náročný už jen v tom cestování, což se časem zredukuje na to, že vidíte jen kurty a hotel. Letos jsem se rozhodla objevovat nová místa. Proto jsem se vydala i do Asie a vyrazila na Velkou čínskou zeď. Je pro mě důležité, aby v tom byla i zábava," dodala