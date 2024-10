Takhle mluví hvězda budoucnosti. Menšík pobavil ATP halfvolejem i sebevědomou otázkou

Začínal sezonu jako 167. hráč světa, na jejím konci mu chybí pár stovek bodů k tomu, aby byl nasazený na grandslamu. Český tenisový talent Jakub Menšík v 19 letech nepřestává udivovat fanoušky i experty a na prosincovém turnaji NextGen bude jedním z favoritů. Však už teď mluví i hraje jako pravý šampion zítřka.

Letošní sezonu si bude navždycky pamatovat. První finále turnaje ATP, průnik do první stovky, i bitva s největším tenisovým idolem a během toho všeho ještě maturita.

Prostějovský tenista zažívá zkoušky dospělosti na kurtu i mimo něj, ale do absolutní světové špičky letí mimořádnou rychlostí. Postupem do čtvrtfinále ve Vídni si už zajistil místo v první padesátce rankingu a buduje si pozici mladíka, který na prosincovém Turnaji mistrů do 21 let bude patřit k těm největším favoritům.

Aby také ne. V Rakousku na halovém podniku z kategorie ATP500 budí tento týden velký rozruch. Už od kvalifikace zapisuje jedno sebevědomé vítězství za druhým.

A snad v každém zápase vytáhl nějaký trik, který pak obletěl sociální sítě. V prvním kole usadil světovou pětadvacítku Alexeje Popyrina neuvěřitelným prohozem, Srba Miomira Kecmaroviče zasypal 23 esy a k tomu vytáhl vítězný halfvolej zády do kurtu.

"To byl honosný úder. Právě Menšíkova atletičnost s jeho šikovností dostala českého tenistu takhle rychle vysoko do žebříčku," napsal oficiální web ATP.

Incredible pick up 😮



Jakub Mensik with some wonderful hand skills in Vienna@mensik_jakub_ #ErsteBankOpen pic.twitter.com/7Wg5Lx8W9y — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2024

I když v pořadí pro NexGen turnaj pro největší talenty na okruhu, který se koná v Saudské Arábii od 18. do 22. prosince, je až třetí po Francouzi Arthuru Filsovi a Američanovi Alexi Michelsenovi. Titul aktuálně nejlepšího teenagera ATP mu zatím nikdo nevezme.

"Z nikoho nemá strach, obzvlášť z hráčů top 10. V Šanghaji vyřadil Andreje Rubljova i Grigora Dimitrova," připomíná dál atptour.com.

Hru prostějovského hráče si začínají zamilovávat i tenisový fanoušci. Dokonce si všimli gesta, které možná jednou bude pro český talent ikonické podobně jako pro Rafaela Nadala jeho strkání vlasů z obě uši těsně před servisem.

Menšík si totiž velmi často mezi výměnami často fouká do pravé dlaně, v které draží raketu.

Možná ještě více pak rezonovala anketa, do které se 193 centimetrů vysoký tenista zapojil v instagramových reels (videích) na účtu ATP. Dostal totiž za úkol vymyslet otázku, kterou by položil svému budoucímu já, kdyby ho teď potkal.

"Kolik grandslamů jsem vyhrál?" vypálil sebevědomě Menšík.

Gioco dell’atp

“Se potessi incontrare te del futuro, quale sarebbe la prima cosa che gli chiederesti?”

Jakub Mensik

“Quanti slam ho vinto?”



Mi ha gasato talmente tanto che ho preso a testate il muro pic.twitter.com/CeYBWt1FjD — Tommaso Giuliani (@Tomtennis_) October 23, 2024

Velkou odvahu bude muset předvést i ve vídeňském čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude totiž Australan Alex de Minaur. Desátý hráč světa, který momentálně bojuje o každý bod, aby se dostal na listopadový Turnaj mistrů.

Velkou motivaci má ale i Menšík. I on sbírá body pro posun vzhůru. Momentálně už je v živém žebříčku na 47. pozici a chybí mu tři stovky bodů k tomu, aby se dostal na pozice, kde by mohl být nasazeným hráčem na australském grandslamu.

Zápas s De Minaurem ho čeká ve Vídni v pátek večer, zhruba od 19:30.

Mohlo by vás zajímat: Sestřih zápasu Tomáše Macháče proti Grigoru Dimitrovovi: