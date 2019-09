Zase jsem ve finále nepředvedla Serenu, nechápu to, smutnila Williamsová

před 52 minutami

Byla rozjetá, vypadalo to, že nikdo nechce vyhrát US Open víc než ona, nakonec ale velká favoritka Serena Williamsová potřetí za sebou v grandslamovém finále selhala. Tentokrát prohrála s Kanaďankou Biancou Andreescuovou. Američanka sama neví, čím to je, že se jí v boji o titul přestává dařit.

Ráda by se zapsala do historie, aby po mateřské vyhrála 24. grandslam v kariéře, ale už promarnila tři příležitosti. Po loňském US Open prohrála finále letošního Wimbledonu a nyní znovu v New Yorku.

"Nevím, čím to je, nechápu to, ale zase jsem nepředvedla Serenu, musím přijít na to, jak ji ve finále pustit na kurt," krčila rameny Williamsová po prohře 3:6 a 5:7.

Za pár týdnů osmatřicetiletá tenistka odmítla, že by to bylo vyčerpáním z náročného grandslamového programu. "Já se teď cítím jako dvacetiletá. O to těžší je teď vám říkat, že mi to dnes nešlo," dodala.

Americká legenda se trápila především na servisu. Jen 44 procent prvního servisu poslala do kurtu, vyrobila osm dvojchyb a celkem 33 nevynucených chyb.

"Prostě jsem nehrála dobře. Určitě to bylo v mé hlavě, jak můžu s takovým výkonem hrát finále? To nejde. Je to pro mě frustrující, ale jestli chci být dál profesionální hráčka, musím to překousnout," nešetřila se kritikou Williamsová.

Tentokrát nepředvedla žádný teatrální výstup, žádnou divokou hádku s rozhodčím jako v loňském roce. Naopak, hru soupeřky pochválila a při závěrečném ceremoniálu prohlásila, že je na teprve devatenáctiletou Kanaďanku hrdá.

"Hrála skvěle, přišlo mi, že pod tlakem předváděla nejlepší tenis. Rozhodně si vítězství zaslouží," prohlásila na konto Andreescuové Američanka.

Za titul Kanaďanka získala 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun), více než vydělala za celou dosavadní kariéru. V žebříčku bude poprvé v elitní desítce, v které se posune na páté místo. Williamsová tak o jedno místo klesne, bude z ní světová devítka.