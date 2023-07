"Zasáhlo mě to." Bouzková popsala incident z Paříže, Japonka si prý koledovala

Česká tenistka Marie Bouzková prožila po Roland Garros těžké týdny. V očích fanoušků se držitelka ceny fair play během pár minut proměnila z věčně usměvavého vzoru sportovního chování v nenáviděného tenisového padoucha. Na Wimbledonu nyní využila šanci se obhájit a popsat propíraný incident z deblového osmifinále ze svého pohledu.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Svět tenisu jako by několik dní neřešil nic moc jiného. Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou postoupily na antukovém Roland Garros díky diskvalifikaci soupeřek. Během utkání upozornily rozhodčího na to, že japonská soupeřka Miju Katóová pravděpodobně trefila míčem sběračku, jež se usedavě rozplakala.

Po diskvalifikaci se však terčem kritiky i útoků na sociálních sítích staly Češka se Španělkou, kterým se vyčítalo, že si výhru zajistily nečestným "žalováním".

"Opravdu jsem nečekala, že se to takhle rozmázne," hlesla Bouzková v londýnském All England Clubu po pondělním utkání prvního kola Wimbledonu, v němž si ve dvou setech poradila se švýcarskou kvalifikantkou Simonou Waltertovou.

"Upřímně, týden potom jsem si musela vymazat sociální sítě, protože ona o tom pořád povídala dál a dál," dodala obhájkyně loňského čtvrtfinále.

Zatímco Češce se Španělkou organizace WTA doporučila ohleduplnost a neutralitu, Katóová celou záležitost přiživovala dalšími vyjádřeními.

"Šla do toho docela naplno. Nevím, jestli chtěla být v centru pozornosti. Přitom nebylo moc o čem spekulovat, prostě byla naštvaná a trefila sběračku. Bylo divné, že to ještě otočila na svou stranu a my naopak byly v hodně očích ty špatné," vysvětlila Bouzková.

Katóové po utkání psala. Vyjádřila lítost, povzbudila ji. Odpověď ale nedorazila.

Místo toho přišla bouře ohlasů i z úst velkých tenisových osobností. Američanka Pam Shriverová třeba prohlásila, že Bouzková už znovu cenu Karen Krantzckeové za sportovní chování nedostane.

"Ano, zasáhlo mě to. V roli té špatné jsem se cítila opravdu hrozně," přiznala Bouzková. Snažila se to lidem vysvětlovat, v první fázi marně.

"Pak už jsem si říkala, že jsme asi opravdu udělaly něco špatného. Čtvrtfinále jsme si vůbec neužily. Cítila jsem, že všichni chtějí, abychom prohrály. A kdybych na síti nechtíc někoho napálila, což se v deblu stává, říkala jsem si, že ten volej radši zkazím, než aby se to někoho dotklo. Dva týdny mi trvalo, než jsem se z toho otřepala," popsala nepříjemné pocity čtyřiadvacetiletá hráčka.

Situaci podle Bouzkové ještě více vyhrotilo video, které kolovalo na internetu.

"Bylo jediné, mělo asi patnáct vteřin. Ona tam lehounce trefuje míček a hned se běží za sběračkou omluvit. Pak střih, jak se my na lavičce smějeme. Všechno strašně zkreslující, vůbec to tak nebylo. Omluvit se šla asi po deseti minutách, když už to řešil rozhodčí. A náš smích? Řekla jsem něco španělsky, špatně gramaticky, tomu jsme se smály. Na videu to působilo, že se nevhodně smějeme jim. Tak to vůbec nebylo," ohradila se tenistka.

Katoóvá si prý o podobný průšvih koledovala. Rozčilovala se, naštvaně házela raketou.

"Spousta hráček nám řekla, že vědí, jak se chová, a že je nepřekvapuje, že se jí něco takového stalo. Něčemu takovému šla naproti," uvedla Bouzková.

"Lidem z tenisu bylo divné, že máme takový problém my, snad ty nejméně konfliktní a nejspravedlivější hráčky," dodala.

Se Sorribesovou prý jen řekly rozhodčímu, aby se na plačící ballgirl podíval.

"Protože to vůbec neřešil, ani nevěděl, že se něco stalo. Byl hodně nerozhodný. Potom už to bylo na něm a jinak než diskvalifikací to dopadnout nemohlo. Pravidla jsou taková, Novaku Djokovičovi se před lety na US Open stalo něco podobného. Když někdo takhle odehraje míč, musí počítat s následky," vysvětlila Bouzková.

Po nepříjemných týdnech už se česká tenistka cítí lépe.

"Teď už jsou všichni v pohodě, po té smršti se k nám zase začali chovat všichni lépe, když viděli, co se proti nám zvrhlo. Včera jsem dala poprvé fotku na Instagram, ale raději jsem nekoukala do komentářů," smála se.

Udělala dobře, pod její fotografií z Wimbledonu je znovu celá řada nenávistných zpráv.

V reálném světě už je ale podle Bouzkové všechno v pořádku.

"Všichni už jsou milí, děti za mnou chodí pro fotku, takže fanoušky pořád mám. To je dobrá zpráva. Zdálo se mi chvíli, že je všechno špatně a že je pryč to, co jsem celou kariéru budovala. Snad to zase bude lepší a nikdo už nás kamenovat nebude," usmívala se.

Udělala by přece jen něco jinak? "Kdybych tam byla sama, asi bych vůbec na nic neupozorňovala. Doufám, že se do podobné situace už nikdy nedostanu," uzavřela 33. hráčka světového žebříčku.