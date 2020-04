Žádné oslavy jako bratři Bryanové, radí USTA amatérským tenistům

Americká tenisová asociace (USTA) ve svých doporučeních pro návrat k tenisu amatérské hráče varovala před tím, aby se pokoušeli napodobovat slavné naskočení hrudí na sebe dvojčat Bryanových

US Open 2014: Bob a Mike Bryanovi | Foto: Reuters

I to totiž představuje přílišný sociální kontakt, jemuž je vhodné se v době koronavirové pandemie vyhnout.

I když jsou všechny akce USTA zastavené minimálně do 31. května, vydala americká asociace doporučení pro rekreační hráče už nyní. Vzhledem k různému vývoji pandemie v amerických státech se totiž asociace domnívá, že v některých oblastech USA místní úřady umožní amatérům hrát tenis dříve než jinde.

Jedním z doporučení je stále si udržovat odstup od ostatních lidí alespoň dva metry. Proto by se měli tenisté raději vyhnout čtyřhře, protože "by mohla vést k náhodnému kontaktu a nežádané blízkosti."

"A když už budete čtyřhru hrát, vyhněte se kontaktu, žádná skákání na hruď jako bratři Bryanové a žádné šeptání do ucha při plánování taktiky," radí USTA.

Američtí bratři Bob a Mike Bryanové získali společně rekordních 118 deblových titulů, z toho 16 nejprestižnějších grandslamových. Jejich "chest bump" po vyhraných výměnách či zápasech je proslavil téměř stejně jako jejich výsledky. Kariéru chtěla brzy dvaačtyřicetiletá dvojčata ukončit po letošním US Open, jež má v New Yorku začít 31. srpna. Profesionální tenisová sezona je kvůli šíření nemoci covid-19 zastavena od začátku března minimálně do poloviny července.