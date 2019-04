Z dvouhry se v Praze odhlásila i Vondroušová, trápí ji žaludeční potíže

před 29 minutami

Další domácí hvězda končí ještě před startem turnaje. Po nasazené jedničce se Karolíně Plíškové a loučící se Lucii Šafářové se z dvouhry J&T Banka Prague Open odhlásila také Markéta Vondroušová. Finalistku turnaje v Istanbulu trápí žaludeční potíže. Ještě je ve hře její účast ve čtyřhře po boku Barboru Strýcové.

"Moc mě to mrzí. Těšila jsem se, že se v Praze ukáži fanouškům. Od včerejšího brzkého příletu mi není dobře. Dnes v noci jsem toho moc nenaspala. Zkoušela jsem čekat do poslední možné chvíle, že bych to zkusila. Ale zápas bych teď fakt nezvládla," uvedla devatenáctiletá tenistka.

Sama ještě nezavrhla možnost, že by spolu se Strýcovou nastoupily do debla proti dvojici Kato, Sanders. Jejich duel je na programu v úterý v podvečer.

"Čtyřhra není fyzicky tak náročná a doufám, že problémy už budou ustupovat a bude mi lépe.. Moc ráda bych se tu ukázala aspoň takto, když ve dvouhře nastoupit nemůžu," dodala.

Ve dvouhře tak z Češek zůstávají už jen Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Kristýna Plíšková.