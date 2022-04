Když Kaia Kanepiová v 36 letech zahajovala letošní sezonu, mohlo se zdát, že to nejlepší má už za sebou. Jenže hned na Australian Open si rodačka z estonského města Haapsalu vylepšila kariérní maximum. Probojovala se do čtvrtfinále, což se jí dříve dvakrát povedlo na všech ostatních grandslamech, ale v Melbourne to letos byla premiéra.

Hráčka známá tvrdými údery vyřadila Angelique Kerberovou, Marii Bouzkovou či Arynu Sabalenkovou a skončila až na raketě Igy Šwiatekové. Solidní formu potvrdila i v Indian Wells, kde získala cenný skalp olympijské vítězky Belindy Bencicové. V Madridu musela bývalá světová patnáctka do kvalifikace, v té si ale hladce poradila s Harriet Dartovou (6:1, 6:1) i Martinou Trevisanovou (6:2, 7:5).