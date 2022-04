Fruhvirtová součástí kontroverze. V Madridu jde proti o dvacet let starší soupeřce

Šestnáctiletá Linda Fruhvirtová si zahraje na třetím velkém turnaji na dospělé tour během měsíce. I do Madridu dostala česká naděje divokou kartu a v pátek vstoupí do místního antukového podniku duelem se soupeřkou, která je o dvacet let starší. Právě rozdělování pozvánek na turnaj se však stalo terčem kritiky některých španělských tenistů.

Kaia Kanepiová, datum narození: 10. června 1985. Linda Fruhvirtová, datum narození: 1. května 2005. Souboj protřelé estonské ranařky s mladičkým talentem z Česka bude jedním z taháků pátečního programu v areálu Caja Mágica. Hraje se dnes přibližně od 14:00. Kanepiová, aktuálně 55. hráčka světového žebříčku ve své kariéře dobyla celkem sedm grandslamových čtvrtfinále. Dvakrát došla mezi osm nejlepších na Roland Garros (2008, 2012), dvakrát na Wimbledonu (2010, 2013), dvakrát i na US Open (2010, 2017) a působivou bilanci dovršila letos na čtvrtém z grandslamových podniků, Australian Open. V Melbourne vyřadila Angelique Kerberovou nebo Arynu Sabalenkovou a skončila až po dlouhé bitvě na raketě Polky Igy Šwiatekové. Estonka, která to v kariéře dotáhla nejvýše na 15. příčku, je podle sázkových kanceláří poměrně jasnou favoritkou. Zčásti také proto, že už v Madridu dva zápasy odehrála. Kvalifikaci navíc zvládla suverénně a potvrdila letošní slušnou formu. Pro Fruhvirtovou jde naproti tomu o další velkou šanci zúročit náklonnost turnajových pořadatelů, posunout se směrem do elitní dvoustovky a blíže k zatím stále výrazně vzdálenému bodu, v němž už divoké karty nebude potřebovat. Pouille kartu dostal, Verdasco má smůlu V Madridu přitom právě udělování volných vstupenek do hlavní soutěže vyvolalo značnou kontroverzi. A to jak v ženské, tak v mužské kategorii. Nejhlasitějším kritikem se stal Fernando Verdasco, někdejší sedmý hráč světového žebříčku, který divokou kartu nedostal, ač o ni velmi usiloval. "Je to mé město, hrál jsem tu sedmnáct let a teď, když to potřebuji, dají divoké karty 500. hráči světa a jednomu Francouzovi. Pouille je můj kamarád, ale nedává to smysl. Je to, jako by v Paříži dali kartu mně místo jemu," rozčiloval se ve čtvrtek osmatřicetiletý madridský rodák. 500. hráčem světa myslel ve skutečnosti hráče čtvrté stovky, svého dvacetiletého krajana Carlose Gimena, který je v rankingu o více než 250 příček pod ním. Gimeno byl jediným Španělem ze čtyř privilegovaných tenistů, v pětici hráček se španělská vlajka dokonce nenašla ani jedna. Kromě Gimena a Pouilleho dostali zelenou Britové Andy Murray a Jack Draper, Japonka Naomi Ósakaová, Češka Linda Fruhvirtová, Monica Puigová z Portorika, Ukrajinka Marta Kosťuková a devatenáctiletá Číňanka Čeng Čchin-wen. Verdasco a spol. viní ze skandálu komerční zájmy Také někteří další španělští tenisté takový výběr označili za skandální. "Je to velmi smutné pro španělský tenis, když máme tolik potenciálu," podpořila Verdasca světová dvojka Paula Badosaová. "Jsme překvapeni a velmi frustrováni tím, že největší tenisová akce ve Španělsku nabízí nulovou podporu španělským tenistům a tenistkám," napsali ve sdíleném prohlášení další španělští tenisté, mimo jiné také Carlos Taberner či Pablo Andujar. Jsou přitom přesvědčeni o tom, že u pořadatelů místo národních preferencí zvítězily komerční zájmy. V minulých letech turnaj vlastnila společnost bývalého rumunského tenisty Iona Tiriaca. Divoké karty dostávaly zejména Španělé a pravidelně také reprezentanti Rumunska. Jubilejní 20. ročník prestižního podniku ale převzala mocná společnost IMG a ta dává šance - podobně jako na březnovém turnaji v Miami - obzvlášť tenistům a tenistkám, které zastupuje nebo podporuje, což je i případ Fruhvirtové. Španělé vedení Verdascem se stížnostmi nepochodili ani u turnajového ředitele Feliciana Lopeze. "Feliciano je můj přítel a dělal všechno pro to, abych se na turnaj dostal. Ale šéfové z IMG mu prostě řekli ne," prohlásil Verdasco. Za obdržení další z celé řady divokých karet to na sítích znovu schytal především Brit Andy Murray. "Klidně budu hrát kvalifikaci. Ale pokud mě turnaj pozve a nechá mě hrát v hlavní soutěži, co mám podle vás dělat? Měl bych to odmítnout a hrát kvalifikaci?" reagoval trojnásobný grandslamový šampion, který se po dlouhodobých zdravotních problémech a dvou operacích kyčle horko těžko dere zpět na výsluní.