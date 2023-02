Plíšková - Kalininová. Rozjeté Češce stojí v cestě do čtvrtfinále Ukrajinka

Anhelina Kalininová se v žebříčku ATP nachází na 33. místě. Ukrajinská tenistka na úvod nového ročníku prošla kvalifikací v Adelaide, načež vypadla hne v prvním kole hlavního pavouka s Azarenkovou. V Hobartu se šestadvacetiletá tenistka prokousala až do čtvrtfinále, v němž prohrála s Keninovou. Na Australian Open došla přes Petru Kvitovou do třetího kola, ale potom vypadla na raketě jiné Češky Barbory Krejčíkové. Po osmifinále v Linci a prvním kole a neúspěšně kvalifikaci v Dauhá se Ukrajinka vydala do Dubaje, kde po velmi dobrý výkonech pokořila Rusku Kuděrmetovovou a krajanku Jastremskou.