Fruhvirtová - Garciaová 0:2. Cleveland bez Češek, i čtvrtá zástupkyně rychle vypadla

V příštím týdnu bude touto dobou již rozběhnutý poslední grandslam letošní sezony, newyorské US Open. V Clevelandu se nyní hraje závěrečný přípravný turnaj, a to s účastí čtyř Češek. Linda Fruhvirtová by se ráda vymanila ze série porážek, leč nebude mít v prvním kole jednoduchou soupeřku. Po zápase Barbory Krejčíkové s Clarou Tausonovou vyzve mladá česká tenistka světovou sedmičku Caroline Garciaovou.