Djokovič v šíleném finále udolal Alcaraze. Po triumfu si serval z těla tričko

Novak Djokovič odvrátil ve finále s Carlosem Alcarazem mečbol a po třísetovém dramatu získal titul v Cincinnati. Šestatřicetiletý srbský tenista v těsném souboji prvních dvou hráčů světového žebříčku zdolal o 16 let mladšího španělského rivala po téměř čtyřech hodinách 5:7, 7:6, 7:6.

Ziskem 95. trofeje na okruhu ATP se Djokovič osamostatnil na třetím místě historických tabulek, o které se dosud dělil s Ivanem Lendlem. Více titulů už mají na kontě jen Jimmy Connors (109) a Roger Federer (103). Svou rekordní bilanci na turnajích kategorie Masters vylepšil o 39. triumf.

V odvetě za wimbledonské finále ztratil Djokovič úvodní set a ve druhém měl Alcaraz v tie-breaku za stavu 5:6 mečbol. Vítěz rekordních 23 grandslamových titulů ho ale dokázal odvrátit a zkrácenou hru nakonec získal 9:7.

Ve třetí sadě naopak sám v devátém a desátém gamu nevyužil postupně čtyři mečboly, v dalším tie-breaku už ale za stavu 6:4 pátou šanci proměnil.

"Šílené. Upřímně nevím, co jiného bych mohl říct. Je těžké to popsat. Rozhodně jeden z nejtěžších zápasů, co jsem v životě odehrál, bez ohledu na to, na jakém turnaji, jaké kategorie, na jaké úrovni, proti jakému hráči. Neuvěřitelné," řekl Djokovič při rozhovoru na kurtu.

"Od začátku do konce to pro oba bylo pořád nahoru a dolů, byly tu úžasné výměny, mizerné gamy, problémy z vedra, návraty," popsal.

Ve třetím vzájemném duelu za poslední dva měsíce vyhrál Djokovič podruhé. Po hladké výhře v semifinále Roland Garros mu Alcaraz porážku oplatil v dramatické pětisetové bitvě ve finále Wimbledonu, nyní srbský veterán vyrovnal celkovou bilanci vzájemných zápasů na 2:2.

Alcaraz půjde i přes porážku do US Open, kde obhajuje loňský titul, jako světová jednička. Djokovič, který vloni v New Yorku chyběl, na něj ale nyní ztrácí jen 20 bodů a bude mít velkou šanci vrátit se na tenisový trůn.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 6,6 milionu dolarů):

Dvouhra - finále: Djokovič (2-Srb.) - Alcaraz (1-Šp.) 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Tenisový turnaj žen v Clevelandu (tvrdý povrch, dotace 271.363 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Alexandrovová (4-Rus.) - Tigová (Rum.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Kolodziejová, Kalašnikovová (ČR/Gruz.) - Danilinová, Sie Šu-wej (4-Kaz./Tchaj-wan) 6:4, 4:6, 11:9.

Tenisový turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA (tvrdý povrch, dotace 850.680 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: J.M. Cerúndolo (Arg.) - Safiullin (Rus.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, Michelsen (USA) - Varillas (Peru) 6:3, 6:7 (3:7), 6:0, Galán (Kol.) - Albot (Mold.) 6:1, 7:5, Nakashima (USA) - Kubler (Austr.) 6:1, 3:6, 7:6 (7:3).