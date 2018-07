Wimbledon letos vypráví pohádky. Kvitovou žene příběh Selešové, Federera vzpomínka na utrpení

před 7 hodinami

V pondělí startuje další ročník tenisového Wimbledonu a silnými příběhy se to na něm bude jen hemžit.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Je to cítit ve vzduchu. Areálem All England Clubu se těsně před pondělním začátkem Wimbledonu line vůně čerstvě posekané trávy, zvuky spuštěných zavlažovačů i zvláštní napětí, které je patrné na hemžících se hráčích, novinářích a pořadatelích.

V roce, kdy tahle tenisová Mekka slaví 150 let od jejího založení, musí být vše perfektní. Všichni tuší, že letos by to mohl být opravdu památný turnaj. K obrazovkám musí být přikovaní ti nejslavnější filmoví režiséři světa, vždyť takovou práci, jako někteří tenisté v Londýně, pro ně neodvede žádný scenárista.

Nemusíme chodit daleko. Možná vůbec tu největší pohádku může v příštích dvou týdnech završit Petra Kvitová. Osmadvacetiletá Češka prožívá sezonu snů, zatímco před zhruba rokem a půl ležela na operačním sále s pořezanou rukou.

Od té doby posbírala šest titulů, letos už 38 vítězství a pachatel, který jí vážné zranění způsobil, sedí ve vazbě. Který poslední dílek do skládačky tohoto příběhu by se hodil víc než završení zlatého wimbledonského hattricku?

"Já se ale favoritkou Wimbledonu být necítím. Ty poslední měsíce byly úžasné, nikdy by mě nenapadlo, že budu mít po zranění šest titulů, ale snažím se teď být co nejvíc uvolněná a na něco podobného nemyslet," prohlásila.

To se jí zjevně daří. Když v rámci rozcvičky na betonovém plácku za stadionem překonává s kondičním koučem Davidem Vydrou a trenérem Jiřím Vaňkem rekordy v nožičkách, rozhodně na ní známky zvýšeného tlaku nevidíte. Ale někde tam vzadu na trofej Venus Rosewaterové nejde nemyslet.

"Je těžké hrát uvolněně, když máte s tímhle turnajem spojeno tolik krásných vzpomínek. Ale budu se o to snažit, to můžu slíbit a uvidíme, co se stane," řekla Kvitová.

Potřebnou chuť k dalšímu úspěchu tenistka z Fulneku nabírala už na wimbledonské party. Tam se totiž poprvé setkala s někdejší americkou hvězdou s balkánskými kořeny Monikou Selešovou, kterou v roce 1993 přímo na kurtu pobodal nožem jeden bláznivý fanoušek Stefi Grafové. I ona se poté tehdy vrátila zpátky a dokázala vyhrát Australian Open.

"Když jsem po tom, co se mi stalo, začala znovu hrát tenis, hodně jsem na ni myslela a byla mi velkou inspirací. Teď jsme si konečně potřásly rukou, je skvělé potkat někoho, kdo si procházel tím samým co vy," dodala Češka.

No words needed to explain why this incredible woman is a particular inspiration to me. So wonderful to meet you finally @MonicaSeles10s ❤️ pic.twitter.com/7YHzmQeyfC — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) June 28, 2018

O další zápisky do notesů holywoodských tvůrců se bude starat Roger Federer. Dvacetinásobný grandslamový šampion si brousí zuby na obhajobu loňského titulu, přitom mu za pět týdnů bude už 37 let.

"Teď se cítím skvěle a neuvěřitelně sexy," vtipkoval o své muskulatuře Federer. "Už se moc těším. Budu otvírat celý turnaj na centrálním dvorci, což je vždycky nervydrásající. Je to historické až mystické místo, na kterém nemůžete ani trénovat, velká věc, moc si toho vážím," uvedl Švýcar.

Letos má navíc smutné výročí. Před deseti lety na stejném místě utrpěl jednu z nejtěžších porážek kariéry. Jeho velký sportovní rival Rafael Nadal nad ním vyhrál v pětisetovém dramatu wimbledonský pohár. Rozhodující sadu Španěl ovládl 9:7 a vzal o téměř pět let staršímu protivníkovi šanci zapsat se do historie ziskem šestého grandslamového vavřínu v řadě.

"Bylo to tak blízko. Zlomilo mi to srdce. Ale byl to skvělý zápas ze spousty důvodů, stal jsem se díky té porážce víc člověkem. Vzal jsem si z toho hlavně to pozitivní. Jednou, až budeme s Rafou v houpacích křeslech, si na to vzpomeneme," myslí si Federer.

Kdo ví, třeba si na to vzpomenou mnohem dřív. Oba jsou na jednom konci pavouka letošního Wimbledonu, a tak se můžou opět sejít až ve finále.

Ještě je tu jedna story, která zaslouží nějaké zajímavé rozuzlení. Část tenisové veřejnosti totiž naštvalo, že Američanka Serena Williamsová dostala místo mezi nasazenými hráčkami, přestože na to nemá žebříčkové postavení.

"Přiznám se, že mě to spíš příjemně překvapilo, než abych si stěžovala, že 25. nasazené místo je málo. Jela jsem sem s tím, že možná nasazená nebudu," prohlásila vítězka třiadvaceti grandslamových podniků.

Šestatřicetiletá hráčka dlouho tlačila na pořadatele turnajů, aby ji netrestali za to, že musela k porodu, který se navíc neobešel bez komplikací a ohrozil ji i na životě. Jenže tímhle rozhodnutím se v All England Clubu vytvořil precedent, po kterém by mohla chtít být nasazená i jiná slavná bývalá jednička Viktoria Azarenková.

"Vím, že to pro pořadatele nebylo snadné rozhodnutí. Ale bylo skvělé, co udělali, a já jsem tu proto, abych předvedla to nejlepší. Žádná soutěživost se ze mě nevytratila, naopak cítím se silnější než dřív," dodala. Případným úspěchem by umlčela kritiky.