Vzkříšení zázračné teenagerky v New Yorku. Vondroušová přeprala klíčovou krizi

před 56 minutami

Markéta Vondroušová bude na Grandstandu bojovat proti Ukrajince Lesje Curenkové o čtvrtfinále US Open.

Praha/New York - V sedmnácti vlétla do dospělého tenisu, brzy i do elitní stovky žebříčku. Markéta Vondroušová na začátku minulé sezony rychle získala status jedné z nejtalentovanějších hráček nastupující generace.

Úspěchy se hromadily, spolu s nimi ale někde v dálce začal svítit pomyslný červený vykřičník.

Bylo nasnadě, že po bleskovém startu přijde druhá, mnohem složitější fáze. Mladá Češka si musela začít zvykat na zvýšený tlak i na složitý systém obhajoby získaných bodů.

Přišla krize. Zřejmě nevyhnutelná, očekávaná, dost možná i tak trochu potřebná.

Vondroušová v letošní sezoně elitní stovku zase opustila, na French Open i Wimbledonu padla už v prvním kole a dosud jediné semifinále na okruhu vybojovala až v červenci na antuce v Gstaadu. Na amerických betonech pak před US Open nezískala ani set. Mnozí se začali obávat o její osud.

Tenistka ale nikdy nepropadla skepsi, s novým koučem Janem Hernychem s chutí pokračovala v tvrdé práci. "Jsem strašně šťastná, že se ta dřina vyplatila," prohlásila úlevně před pár dny v New Yorku.

Na grandslamovém US Open, kde loni v prvním kole zažila těžké zklamání po neproměněných mečbolech a následné bolestivé prohře s hvězdnou Ruskou Světlanou Kuzněcovovou, nyní zažívá nejlepší momenty své dosavadní kariéry.

Už ve třetím kole byla devatenáctiletá hráčka nejmladší účastnicí, její postup mezi šestnáct nejlepších hráček se pak rovnal velké senzaci. Obzvlášť po spektakulární výhře nad jednou z nejlepších hráček posledních měsíců, Nizozemkou Kiki Bertensovou.

"Mentálně se zlepšuji. Jsem prostě o rok starší, možná je to tím," nechala se slyšet Vondroušová v rozhovoru pro oficiální stránky WTA.

"Léto pro mě bylo složité, pár zápasů jsem prohrála. Ale cítím, že moje hlava se zase dostává do správného rozpoložení, což je pro mě skvělé," vysvětlila, jak překonala složité období, které už začínalo připomínat táhlou krizi.

Hráčka vyzbrojená drtivým leváckým spinem, jejíž poslední výkony zdobí tolik ceněná variabilita kořeněná dokonalými dropshoty, se stala nejmladší Češkou ve druhém týdnu grandslamu od dob Nicole Vaidišové.

"Neměla jsem zrovna dobrou sezonu, ale nyní se všechno dobré zase vrací. Je to můj životní výsledek, takže jsem šťastná. Myslím, že se zúročila tvrdá práce," zopakovala Vondroušová.

Její euforie po výhře nad Bertensovou byla odzbrojující. Vondroušová přiznala, že v závěru utkání i po jeho skončení "nevěděla, co se s ní děje". Zapomněla podat ruku umpirové rozhodčí, za což schytala kritiku na sociálních sítích. Musela se omlouvat. Emoce byly v tu chvíli příliš silné.

Ze "sedmého nebe" se však Vondroušová rychle musela vrátit zpátky na zem. Její práce v New Yorku není u konce. Další prodloužení parádní jízdy je velkým lákadlem. Čtvrtfinále US Open? To by byl pro 103. tenistku současného rankingu průlom jako hrom.

Devětadvacetiletá Ukrajinka Lesja Curenková nemusí být nepřekonatelnou překážkou. Ačkoli její výkony na letošním US Open právem oslňují. Belgičance Van Uytvanckové dovolila pět her, světové dvojce Caroline Wozniacké jen o jednu víc.

Kateřina Siniaková pak ve třetím kole sebrala 36. tenistce žebříčku jen čtyři gemy, navíc schytala ve druhé sadě kanára. A po krutém výprasku zadoufala: "Doufám, že mě Maky pomstí."

První grandslamové osmifinále Markéty Vondroušové proběhne na Grandstandu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows. Sledovat jej můžete v online reportáži na Aktuálně.cz.